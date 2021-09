ROCK BLUES FESTIVAL ODUŠEVIO PUBLIKU Ohio Band, Freeway, PMD Blues Band i Epitaf pružili publici večer za pamćenje

U organizaciji Udruge ”Nota” te uz suorganizatore Grad Viroviticu, Turističku zajednicu Grada Virovitice i Glazbene škole Jan Vlašymski Virovitica, ove se subote na prostoru bivše virovitičke vojarne održao 16. Međunarodni Rock Blues Fest. Cilj ovog projekta u kojemu sudjeluju glazbenici iz Hrvatske i drugih zemalja promicanje je glazbene kulture u Virovitici kao dio kulturnog događanja u Republici Hrvatskoj, a na ovogodišnjoj manifestaciji sudjelovala su čak četiri glazbena sastava.

Publiku su tako prve subote u mjesecu rujnu zabavljali dobri znanci virovitičke publike, grupa Epitaf, koju od samih početaka čine Bruno Kajgana na gitari, Željko Bosak vokal, Goran Bem bas gitara i Rajko Pacaloš Pacov na bubnjevima, a mnogi se sjećaju njihovih vrlo uspješnih koncerata u Virovitici, ali i diljem županije.

Osim njih pozornicu su ”prisvojili” još jedan virovitički band – Ohio. U sastavu gitara, bas, bubanj, klavijature, vokali i brass sekcija truba i trombon, izvodili su blues, rock i soul glazbu, Freeway koji nam je dobar provod priuštio prilikom proslave Rokova isto je učinio i danas, dok je međunarodni ”štih” dao PMD Blues Band iz Pečuha.

– Konačno smo uspjeli organizirati ovaj 16. Blues festival koji je prošle godine izostao zbog pandemije koronavirusa. Prošli tjedan trebao se održati ”Piknik u dvorištu”, zbog najave lošeg vremena on je prebačen za danas te se sve spojilo u jedan ”event”, no naglasak je današnjeg dana ipak bio na Rocku i Bluesu. Mislim da su Epitaf, Ohio Band, PMD Blues Band te Freeway napravili odličnu atmosferu za sve posjetitelje kojih nije nedostajalo, a nadam se kako će tako biti i u budućnosti. Na svu sreću poslužilo nas je i lijepo vrijeme, a sve to pridonijelo je da apsolutno svi možemo bezbrižno uživati u ovoj manifestaciji – rekao je predsjednik Udruge ”Nota” Kristijan Fujs.

Dio atmosfere sa današnjeg Rock Blues festivala donosimo vam i u našoj fotogaleriji!

(www.icv.hr, mra, foto: M. Rođak)