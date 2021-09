Tri slatinske hrvačice i jedan hrvač prvaci Hrvatske za 2021. godinu u kategoriji starijih dječaka i djevojčica

Danas (subota) je u Zagrebu održano Prvenstvo Hrvatske u hrvanju za starije dječake i djevojčice, na kojemu je nastupilo 92 natjecatelja iz 24 kluba.

Hrvački klub Slatina imao je 9 svojih predstavnika od kojih su čak četvero postali prvaci države za 2021. godinu, a to su: Toni Jagarinec (kategorija do 44 kg), Gabrijela Ivoš (kategorija do 54 kg), Tia Hršak (kategorija do 58 kg) i Veronika Vilk (kategorija do 66 kg).

OSTALI REZULTATI SLATINSKIH HRVAČICA I HRVAČA

Djevojčice:

– 50 kg, Karla Mihaljević 2. mjesto

– 54 kg, Vanesa Dragić 4. mjesto

– 62 kg, Eva Grahovac 4. mjesto

Dječaci:

– 57 kg; Niko Grubač 2. mjesto; David Vilk 10. mjesto

Hrvački klub Slatina tim je rezultatima zauzeo 1. mjesto ekipno.

Slatinske hrvačice i hrvače na Prvenstvu su vodili treneri Mario Petrak i Danijel Kolomaz, a sudili su i slatinski hrvački sudci Nebojša Nikšić i Josip Grahovac.

