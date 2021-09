U Okrugljači traje sanacija poljskih puteva u blizini poljoprivrednih parcela i rijeke Drave

U naselju Okrugljača u općini Špišić Bukovica u tijeku je sanacija poljskih putova u ukupnoj dužini od oko 1500 metara. Radove vrijedne oko pola milijuna kuna izvodi tvrtka Autoprijevoz Badljevine, a ovisno o vremenskim prilikama, planiraju završiti kroz nekoliko dana.

– Redovna sanacija poljskih puteva u općini Špišić Bukovica provodi se već osam godina, a cilj je omogućiti što lakše prometovanje, kako mještanima i izletnicima do svojih odredišta, tako i poljoprivrednicima do njihovih parcela – napomenuo je načelnik općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler.

– S obzirom na povećanje broja poljoprivredne mehanizacije, poljoprivredni putevi se s vremenom uništavaju i potrebno ih je redovito održavati. S tim ciljem svaka naša općina dobije izvjesnu količinu kamena kojom poboljšava stabilnost poljskih puteva. Osim toga, poljoprivrednici sa svojom mehanizacijom na asfaltnu bazu ne smiju nanositi blato sa svojih oranica i upravo stoga je izgradnja i sanacija makadamskih puteva prioritet ne samo u općini Špišić Bukovica nego i u drugim općinama u VPŽ koje su uglavnom bazirane na poljoprivredu. To smo činili do sada, a to će nam i ubuduće biti jedan od najvećih prioriteta – rekao je Miler.

(www.icv.hr, bs)