DAN OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA Cerić: Projekte smo bazirali na socijalnom karakteru

U nazočnosti saborskog zastupnika Gorana Ivanovića, zamjenika župana Osječko-baranjske županije Josipa Miletića te načelnika susjednih općina i gradova, u Podravskoj Moslavini je održana svečana sjednica povodom Dana općine i blagdana rođenja Blažene Djevice Marije.

Uoči sjednice izaslanstvo općine na čelu s načelnikom Dominkom Cerićem uz dio gostiju te predstavnike općinskih udruga položili su vijenac i lampione kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima, a nazočnima se obratio predsjednik UDVDR-a Dragutin Lazar naglasivši kako se 16. rujna obilježava dan početka oslobođenja ovoga kraja kada je oslobođena karaula na granici s Mađarskom. Svečanu sjednicu je pozdravnim riječima otvorio predsjednik općinskog Vijeća Slavko Kupanovac, a potom je o odrađenim projektima i onima koji dolaze govorio načelnik Dominik Cerić.

– U proteklom razdoblju smo odradili niz kvalitetnih projekata, ali moram reći kako smo se bazirali na projekte socijalnog karaktera, odnosno pomoći starijim i nemoćnim osobama. Tako smo prijavili dva projekta, prvi je bio ”Širenje mreže socijalnih usluga” putem kojeg smo zaposlili pet osoba te kupili kombi vozilo kojim pružamo maksimalnu dostupnost našim korisnicima. Znači odlazak kod liječnika, do pošte, banke za sve stare i nemoćne osobe kojima to stvarno i treba. Drugi projekt je zapravo druga faza projekta ”Zaželi” u sklopu kojeg smo zaposlili 16 žena i ono što je najvažnije, omogućili skrb za 100 ljudi na području općine. Koz ovaj projekt i u suradnji s našim LAG-om Karašica zaposlili smo još 5 osoba što je ukupno kroz Zaželi osigurano 21 radno mjesto, a kada uzmemo u obzir i troje zaposlenih u javnim radovima te zaposlene u Upravnom odjelu, naša mala općina osigurala je preko 30 radnih mjesta što nikako nije mala brojka i ponosni smo što smo sve to uspjeli.

Od krucijalnih projekata još bih izdvojio da je pri kraju projekt dječjeg vrtića koji će uskoro početi s radom, a završavamo i rekonstrukciju društvenog doma gdje ćemo u nastavku raditi i na proširenju postojeće sale. Također, moram napomenuti kako projekt odvodnje, mreža Podravska Moslavina ide svojim tijekom, radovi se uskoro nastavljaju. Riječ je projektu koji je vrijedan 12 milijuna kuna, a završavamo i projektnu dokumentaciju za naselje Krčenik gdje ćemo tu mrežu spojiti s onom Podravske Moslavine i sve vući na jedan pročistač. Tu je još niz projekata koji su u fazi realizacije ili pripreme i moram zahvaliti općinskog timu koji radi izvrstan i velik posao da svi ti projekti budu odrađeni na vrijeme i visoko kvalitetno – zaključio je načelnik Cerić.

U ime nazočnih načelnika i predstavnika gradova i općina obratio se načelnik općine Magadenovac Stjepan Živković naglasivši odličnu suradnju s općinom Podravska Moslavina za koju je rekao kako radi pod vodstvom izvrsnog mladog načelnika koji ima jasnu viziju i bori se za razvitak svoje općine. Zamjenik župana Osječko-baranjske županije Josip Miletić također je istaknuo predan i marljiv rad načelnika Cerića i njegovog tima.

– Čestitam načelniku i njegovom timu na odličnom radu. Posebno je važno da su i na ovoj sjednici nazočni, a tako i tijekom svakodnevnog rada načelnici susjednih i drugih općina i to je jako važno. Zajedno surađuju, savjetuju se, razmjenjuju informacije i to je zapravo ključ uspjeha jer samo zajedničkim radom možemo našu županiju, ali posebno našu Slavoniju, voditi naprijed. To je nama i cilj u Županiji, da zajedno projektima dižemo Slavoniju i naše gradove i općine uz naravno pomoć države, a kada imamo ovakve ljude to je onda puno lakše – rekao je Miletić.

Čest gost Podravske Moslavine i konstanto velika podrška je današnji saborski zastupnik Goran Ivanović.

– Nije lako danas u ovo izazovno vrijeme, ne samo zbog korone jer danas živimo u globalnom svijetu, nije to ni malo jednostavno. Ipak, ljudi su osnova svih naših projekata i zato mislim da u budućem razdoblju moramo svi zajedno još više vremena posvetiti ljudima jer kad nestanu ljudi iz prostora čemu onda zgrade, infrastruktura i ostalo. Dominik kao mlad načelnik želi postaviti općinu na mjesto koje joj i pripada u 21. stoljeću, da mladi imaju perspektivu, da se osiguraju radna mjesta. No, najvažnije je upravo ono što je načelnik i naglasio, a to je upravo jednaka briga o svim ljudima, i mladima i starima. I moram naglasiti, držimo se zajedno, mali smo, ali svi stanemo za jedan stol i samo zajedno možemo boriti se i osigurati uvjete za ostanak ljudi na ovim prostorima – zaključio je Ivanović.

Na kraju sjednice Općina i Općinsko vijeće posthumno su uručili općinsku zahvalnicu preminulom bivšem predsjedniku Vijeća Hrvoju Pavinu za predan rad u više segmenata života općine, a koju je primila supruga Vesna.

