U ponedjeljak počinje terensko popisivanje stanovništva: Na području VPŽ samopopisalo se 10.928 osoba

Do petka 24. rujna, na području Virovitičko-podravske županije samostalno se popisalo 10.928 osoba, od oko 16.000 onih koji imaju vjerodajnice i to mogu napraviti elektronskim putem, moglo se čuti na sastanku glavne ravnateljice Državnog zavoda za statistiku Lidije Brković sa županom Igorom Androvićem, njegovim zamjenikom Marijom Klementom i suradnicima. Gledajući ukupan broj procijenjenog stanovništva, 10.928 samopopisanih osoba čini 15,1 posto ukupnog stanovništva VPŽ.

– Samostalno popisivanje se može obaviti do ponedjeljka, putem elektroničkog sustava e-Građani, a mi pozivamo sve oni koji to nisu, a mogu, da se samopopišu– naglasila je Lidija Brković.

Popis stanovništva, kao najsloženije i najopsežnije statističko istraživanje, od iznimnog je značaja za Republiku Hrvatsku, a provodi se u dvije faze i na dva načina. Faza samopopisivanja traje do 26. rujna. Do tada građani mogu samostalno popisati sebe i sve članove svoga kućanstva prijavom u elektronički sustav e-Građani. Pravilo samopopisivanja jest jedna vjerodajnica – jedno kućanstvo, što znači da ako se i više članova u kućanstvu koristi sustavom e-Građani, samo jedan član kućanstva popisuje ostale članove kućanstva, kućanstvo i stan. Druga faza popisa (terensko popisivanje) starta od 27. rujna do 17. listopada 2021. U tom periodu će na teren izaći popisivači koji će, u osobnom intervjuu sa stanovništvom i s pomoću elektroničkih uređaja, popisati sve popisne jedinice koje se nisu samostalno popisale.

Na području Virovitičko-podravske županije bit će 145 popisivača i 18 kontrolora. Svaki od popisivača će imati akreditaciju na kojoj će se nalaziti ime i prezime popisivača i njegov broj osobne iskaznice. Očekuje se da će pojedini popisivač, prikupiti podatke iz oko 250 kućanstava.

(vpz.hr)