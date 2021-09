U sklopu projekta Drava events II: Manifestacija “Mioljska potkova” u Gornjem Predrijevu u nedjelju, 3. listopada

Općina Sopje, u suradnji s partnerom, Općinom Starin iz Mađarske i Konjičkom udrugom “Mioljska potkova” Gornje Predrijevo, ovog vikenda priprema tradicionalnu manifestaciju “Mioljska potkova” koja će biti održana u sklopu projekta “Events of the both side of the Drava Rive”.

Manifestacija “Mioljska potkova” bit će u nedjelju, 3. listopada s početkom u 9 sati na Hipodromu “Majda” u Gornjem Predrijevu.

Specifičnost ovog događaja je što svake godine privlači sve više posjetitelja. Manifestacija se inače sastoji od dva dijela: kulturni dio obuhvaća predstavljanje tradicije i kulture, dok su u drugom dijelu manifestacije atrakcija natjecanje u western jahanju i galop utrke.

Cjelodnevni program obilježen je i popratnim kulturnim i zabavnim sadržajima:

– od 9:00 do 12:00 – doček sudionika, prijava natjecatelja;

– 11:00 – sveta misa kod kapele Svetog Mihaela;

– 12:30 – promenada konjskih zaprega i jahača kroz selo uz svirače;

– 13:00 – svečano otvorenje, predstavljanje zaprega i konja, početak utrka;

– 17:00 – ocjenjivanje najljepših zaprega, proglašenje pobjednika, dodjela priznanja i zahvalnica;

– 18:30 – večernja zabava na hipodromu “Majda”

