U Slatini provedena akcija pregleda dječjih autosjedalica: Pravilno postavljanje sjedalica nužno za sigurnost djeteta

U organizaciji Udruge Roda i Policijske uprave virovitičko-podravske, danas (četvrtak) je na parkiralištu Dječjeg vrtića Zeko u Slatini provedena akcija besplatnog pregleda dječjih autosjedalica.

Pregled je prvenstveno služio da bi roditelji mogli provjeriti jesu li pravilno postavili autosjedalicu u svoje vozilo i smještaju li pravilno svoje dijete u nju. Naime, autosjedalice smanjuju rizik pogibije djeteta u sudaru do 70 posto, a rizik ozbiljne ozljede za više od 90 posto, no samo ako se pravilno koriste. Međutim, u Hrvatskoj se broj pravilno korištenih auto sjedalica kreće od 10 do 20 posto, a to su brojke koje volonterke i volonteri udruge Roda ovakvim pregledima nastoje povećati.

Pregled dječjih auto sjedalica u Slatini su odradile članice Udruge Roda i policijska službenica za prometnu preventivu pri Policijskoj upravi virovitičko-podravskoj Anita Relić, uz pomoć policijskih službenika Policijske postaje Slatina.

(www.icv.hr, adf; Foto: D. Fišli)