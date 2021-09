U Sopju obilježena 30. obljetnica oslobađanja karaula Zanoš i Bobrovac

Dana 16. rujna 1991. godine oslobođena je nekadašnja vojarna tzv. JNA u Slatini i granične karaule Zanoš u Kapincima i Bobrovac u Noskovcima. Nakon minobacačkog i pješačkog napada te zvjerskog pokolja 24 osobe u selima Balincima, Čojlugu i Četekovcu, brojni dragovoljci priključili su se hrvatskim obrambenim snagama, a intenzivno se razmišljalo o zauzimanju slatinske vojarne i graničnih karaula. Potpuna blokada vojarne izvršena je 6. rujna, a 16. rujna predala su se tri oficira i 32 vojnika. Slatinska vojarna prva je oslobođena vojarna na velikom području od Koprivnice do Osijeka, a istoga dana, nakon dvodnevnog okruženja, hrvatski su dragovoljci i policajci zauzeli karaulu u Kapincima s jednim oficirom i 17 vojnika, a sutradan i karaulu u Noskovcima s jednim oficirom i 20 vojnika.

Hrvatski branitelji s područja općine Sopje i uvaženi gosti u nedjelju, 19. rujna, obilježili su 30. obljetnicu tih značajnih događanja. Nakon dočeka maratonaca, članova Udruge maratonaca Virovitičko-podravske županije ”Glasnici istine”, koji su istrčali memorijalnu utrku od karaule Zanoš do Sopja, odana je počast svim poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima polaganjem vijenca i upaljenih lampiona uz spomen ploču kod ”Zdenca života” u središtu Sopja. Počast su odali hrvatski branitelji s područja općine Sopje, rodbina poginulih hrvatskih branitelja s područja općine Sopje, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata sa šireg slatinskog područja, predstavnici Policijske postaje Slatina, općinski vijećnici Općine Sopje predvođeni predsjednikom Općinskog vijeća Sinišom Hrgovićam, načelnik Općine Sopje Berislav Androš, zamjenik slatinskog gradonačelnika i predsjednik Odbora za hrvatske branitelja grada Slatine Ilija Nikolić, zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement i saborska zastupnica Vesna Bedeković. Molitvu je predvodio vlč. Stjepan Škvorc.

Obilježavanje oslobađanja karaula Zanoš i Bobrovac nastavilo se u sopjanskom Društvenom domu gdje je nazočne pozdravio općinski načelnik Berislav Androš.

– Prošle godina nismo mogli obilježiti dvadeset devetu godišnjicu oslobađanja karaula Zanoš i Bobrovac iz već svima vama poznatih razloga vezanih uz koronavirus. Ali ove godine smo se okupili na tridesetoj obljetnici, jer nam to epidemiološke mjere dozvoljavaju. Iskoristio bih ovu priliku i pozdravio sve ovdje nazočne i nama važne goste, saborsku zastupnicu Vesnu Bedeković, zamjenika virovitičko-podravskog župana Marija Klementa, zamjenika gradonačelnika Slatine Iliju Nikolića, predsjednika Općinskog vijeća Općine Sopje Sinišu Hrgovića, sve uvažene vijećnike Općinskog vijeća Općine Sopje, sve vas koji ste došli iz drugih jedinica lokalne uprave, ali najveće pozdrave upućujem vama zbog kojih se okupljamo svih ovih trideset godina a to ste vi hrvatski branitelji. Poštovani hrvatski branitelji vi ste razlog zbog kojeg mlađe generacije danas jesu tu gdje jesu, vi ste onaj zalog za budućnost, vi koji ste oslobodili i ove karaule i koji ste učinili ponosnima sve one koji su tih dana bili uključeni u zbivanja u našoj Hrvatskoj. Ja ne mogu puno govoriti o tim zbivanjima, jer sam tada imao svega dvije godine, ali moja i generacije mlađe od mene zasigurno su one koje moraju poštovati sve ono što su hrvatski branitelji napravili i za općinu Sopje i za ovaj slatinski kraj i za našu županiju, a isti tako i za Republiku Hrvatsku. Učinili ste Hrvatsku nezavisnom i samostalnom državom, a na nama mlađima je da nastavimo utabanim stazama koje ste vi započeli, da napravimo i stvorimo uvjete kako bi kvaliteta života bivala iz godine u godinu bolja, a vidimo da se uz brojne razvojne projekte to i ostvaruje. Moram spomenuti da je karaula Zanoš od početka ove godine dana na raspolaganje, odnosno na korištenje Općini Sopje, a to znači da smo sada u mogućnosti obnoviti i urediti tu karaulu i da ćemo, kada to bude gotovo, ove naše obljetnice tamo obilježavati. Nadam se da ćemo u narednih par godina iznaći sredstva kako bi se taj objekt uredio i prenamijenio, i da će biti na ponos svih nas. Zahvaljujem svima vama na dolasku, zahvaljujem vama hrvatski branitelji za sve ono što ste učinili devedesetih godina na ovom području, a pogotovo za nas mlade – rekao je načelnik Androš.

Nazočnima se s par pozdravnih riječi obratio zamjenik slatinskog gradonačelnika, predsjednik Odbora za hrvatske branitelje grada Slatine i predsjednik Udruge HVIDR-a Slatina, Ilija Nikolić.

– Sva vas lijepo pozdravljam u ime Udruge HVIDR-a Slatina, koordinacije udruga iz Domovinskog rata grada Slatine i u svoje osobno. Vi koji ste 91. godine otišli u policiju, uzeli oružje i oslobodili 16. 9. vojarnu u Slatini i ove dvije karaule, imali ste veliku hrabrost i voljeli ste svoju Hrvatsku. Iako smo tada bili mladi, srce je bilo veliko i uspjeli smo u povijesnoj težnji hrvatskog naroda, stvorili smo svoju državu. Vama koji ste sudjelovali u oslobađanju ovih karaula zahvaljujem u ime nas starijih i u ime mlađih generacija – rekao je Nikolić.

Zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement također se zahvalio na žrtvi hrvatskih branitelja koju su podnijeli u Domovinskom ratu.

– Sve vas ovdje nazočne srdačno pozdravljam u svoje i u ime župana Igora Androvića. Prvo bih vam htio čestitati na tridesetoj obljetnici oslobađanja ove dvije karaule, u Kapincima i Noskovcima, i čestitati vam na svemu onom što radite da se očuva dignitet Domovinskog rata. Nalazimo se u devetom mjesecu kada obilježavamo oslobađanje vojnih objekata diljem naše županije, to su dani ponos i slave, jer svi mi mlađi možemo vama, hrvatski branitelji, zahvaliti što smo sada ovdje. Vama bih poručio da budete jedinstveni i složni kao i tata devedeset i prve godine, jer vi ste bili ponos i uzor tih godina, a ja bih vas pozvao da to budete i danas – rekao je dožupan Klement.

Na kraju se okupljenima u sopjanskom Društvenom obratila saborska zastupnica Vesna Bedeković.

– Imam prvo potrebu pozdraviti vas, živuće svjedoke koji ste sudjelovali u povijesnom događaju oslobađanja karaula ovdje na području općine Sopje, te vam izraziti svoje duboko poštovanje. Smatram da je naša najveća zadaća pronositi istinu o Domovinskom ratu i odgajati naše mlade u tom duhu, kako ti događaji ne bi pali u zaborav, jer da nije bilo vas, da nije bilo hrvatskih branitelja, mi danas ne bismo imali slobodnu domovinu Hrvatsku, i tko zna što bi se s nama događalo. Ponovit ću što su već rekli govornici prije mene. U današnje vrijeme je važno zajedništvo, važno je jedinstvo, jer samo tako svi zajedno možemo pridonijeti mjestu koje naša prelijepa domovina zaslužuje na prostorima Europske unije. Svima vama koji ste dali svoj doprinos u danima ponosa i slave od srca zahvaljujem, zahvaljujem vam u svoje osobno ime i ujedno vam prenosim pozdrave mog kolege saborskog zastupnika i predsjednika HVIDR-e Republike Hrvatske Josipa Đakića, koji danas, nažalost, nije mogao ovdje biti s nama zbog drugih neodgodivih obaveza – rekla je saborska zastupnica Vesna Bedeković. (ADF; Foto: D. Fišli)