U Virovitici održana radionica “Energetska obnova obiteljskih kuća”: Ove godine građanima na raspolaganju 400 milijuna kuna

Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Gradom Viroviticom i Razvojnom agencijom VTA organizirali su danas (četvrtak) u Centru kulture u Virovitici besplatnu radionicu na temu energetske obnove obiteljskih kuća. Djelatnici Fonda tom su prigodom pojasnili sve uvjete i način prijave na javni poziv te odgovarali na pitanja zainteresiranih građana.

Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 15. rujna Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, što je tijekom radionice potvrdio i voditelj službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije Fonda za zaštitu okoliša Mladen Ilijević.

– Prijave za natječaj počinju 14. listopada. Na taj način dali smo vremena građanima da se dobro upoznaju s propozicijama poziva kako bi na vrijeme mogli prikupiti svu potrebnu dokumentaciju. Prijaviti se mogu fizičke osobe, vlasnici obiteljskih kuća. Za tu namjenu smo ove godine pripremili 300 milijuna kuna plus dodatnih 100 milijuna kuna za energetsku obnovu kuća koje su oštećene u potresu, dakle ukupno 400 milijuna kuna, što je dvostruko više nego prošle godine. Vjerujemo da će veliki broj građana uspjeti aplicirati i ostvariti pravo na sredstva, a ukoliko iz nekih razloga to ne uspiju, nagodinu je novi natječaj, također sa značajnim financijskim sredstvima te smatram da ćemo moći sve realizirati. Važno je napomenuti da je sufinanciranje do 60 posto opravdanog troška, ovisno za koje se radove građani odluče, a može biti maksimalno do 204 tisuće kuna po kući – rekao je tim povodom Mladen Ilijević.

Predstavnica Razvojne agencije VTA Marija Knežević tom je prigodom napomenula da je ova radionica organizirana s osnovnim ciljem pomoći građanima Virovitice i okolice u prijavi projektnog prijedloga za energetsku obnovu kuća.

– Svijest građana, samim time i interes za energetsku obnovu svake je godine sve veći. Veliki broj kuća na području naše županije je obnovljen, pa vjerujemo da će se taj pozitivni trend nastaviti i dalje – zaključila je Marija Knežević.

