Drugu godinu zaredom Udruga podravskih studenata organizira Orijentacijski dan za podravske brucoše u Zagrebu.

– Naše brucoše upoznat ćemo sa studentskim životom, pojasniti sve vezano uz studentska prava (i obaveze), dati dobar savjet i biti tu za njih u prvim danima novog životnog poglavlja – kažu iz Udruge.

Orijentacijski dan zamišljen je kao opušteno druženje koje okuplja starije podravske studente s raznih fakulteta i brucoše, a kroz subotnju šetnju Zagrebom brucoši mogu dobiti odgovore na sva svoja pitanja.

– Okupljanje je ispred kipa bana Jelačića na Trgu bana Jelačića u subotu, 2. listopada u 11:00. Prošetat ćemo do Cvjetnog trga i popularne subotnje špice (vjerojatno ćemo naići na razne celebrityje), zatim do Trga Republike Hrvatske i zgrade Sveučilišta te do Glavnog kolodvora. Nakon toga, idemo na tramvaj do Maksimira gdje ćemo posjetiti Zoološki vrt – kažu organizatori.

Za brucoše je osiguran vrijedni poklon paket i besplatna ulaznica za ZOO.

Broj mjesta je ograničen!

PRIJAVE: https://forms.gle/eG7c6eJvFa1zwp6fA

Za dodatna pitanja, javite se na podravski.studenti@gmail.com

Projekt “Orijentacijski dan za podravske brucoše u Zagrebu 2021.” financiran je od Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu kroz Javni poziv za dostavu zahtjeva za financiranje kulturnih, sportskih, znanstvenih i edukacijskih aktivnosti koje isključivo provode studenti i studentske organizacije te su isključivo namijenjene studentima.

