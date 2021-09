Vikend pred nama suh i stabilan: Vremenski uvjeti idu na ruku vinogradarima i povrtlarima

Na današnji dan, 29. rujna 1977. godine na području Virovitice imali smo najnižu temperaturu zraka tijekom rujna od -1,4°C. Službena mjerenja DHMZ-a, na području Virovitice se obavljaju od 1951. godine. Jutros, u odnosu na 1977. godinu toplih 12°C na području grada.

Anticiklonalni greben polako slabi, a sa sjeverozapada nam se približava dolina s frontalnim sustavom. Povremenu kišu ili pljuskove očekujemo u noći sa srijede na četvrtak, te tijekom četvrtka u ranim jutarnjim satima. Oborine će biti mjestimične i slabe. Na području Virovitičko-podravske županije očekujemo između 2-10 mm oborine ili litara kiše po četvornom metru. Rijetko koja litra više.

Tijekom četvrtka u poslijepodnevnim satima očekujemo kidanje naoblake i razvedravanje sa zapada. Temperature zraka neznatno niže u odnosu na srijedu. Jutarnje temperature zraka od 10°C do 13°C. Najviše dnevne od 14°C do 17°C. Vjetar slab u gorju i umjeren sjeveroistočni i sjeverni. U jutarnjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Vikend pred nama

Od petka do nedjelje očekujemo postupno toplije vrijeme. Sunčanih razdoblja neće manjkati. Najviše sunca ili sunčanih sati očekujemo tijekom subote i nedjelje. U prosjeku 8 do 11 sati. Jutarnje temperature zraka od 9°C do 12°C. Najviše dnevne od 18°C do 24°C tijekom nedjelje. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova.

U jutarnjim satima očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. Vremenski uvjeti u dane vikenda ići će na ruku vinogradarima i povrtlarima. Iskoristite vikend pred nama za boravak na otvorenom.

Tjedan pred nama promjenjiv, nestabilan i svježiji. Vjetar u okretanju s južnih na sjeverne smjerove. U tjednu pred nama moguće su ponegdje i obilnije oborine. Ili prave jesenje kiše. Više o svemu u danima pred nama.

(www.icv.hr, kp, foto: M. Rođak)