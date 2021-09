TRI POGOTKA BEGOVIĆA Juniori Pitomače slavili na gostovanju u Suhopolju: Omladinac u derbiju začelja stigao do prvih ovosezonskih bodova

Proteklog vikenda odigrani su susreti 4. kola u juniorskom uzrastu.

Nogometaši Pitomače jedina su momčad koja u četiri odigrane utakmice u skupini Virovitica-Pitomača nije primila niti jedan pogodak, a u svim utakmicama stigli su do pobjede. U posljednjem odigranom kolu slavili su na gostovanju u Suhopolju, a rezultat je bio još uvjerljiviji nego li je to bio slučaj u kup susretu koji je odigran prošlog mjeseca. Pitomača je slavila s 5:0. Pavao-Jan Begović doveo je goste do prednosti u 28. minuti utakmice, a do odlaska na odmor prednost Pitomače povisio je Amar Ali. Nakon deset minuta igre u drugom dijelu Begović je iz kaznenog udarca matirao Mihaela Solara za 0:3, ”hat-trick” je kompletirao u 73., dok je konačan rezultat utakmice postavio Franco Šokec tri minute kasnije.

Derbi začelja odigran je u Koriji gdje je Omladinac dočekao Bratstvo iz Gornjeg Bazja, a domaćin je zahvaljujući pobjedi rezultatom 4:1 stigao do prvih ovosezonskih bodova. Prema službenom zapisniku, Omladinac je nastupio s igračem manje na terenu, što su iskoristili nogometaši Bratstva i poveli u 19. minuti pogotkom Matea Rukavine. Mladići iz Korije nisu se predavali, do kraja poluvremena uspjeli su izjednačiti rezultat golom Marija Juga, a do potpunog preokreta došlo je u 51. minuti kad je Petar Jeličić poentirao za 2:1. Do kraja utakmice još su dvije lopte odsjele iza leđa Patrika Kučana, a strijelci su bili Mihael Janković i Borna Pavić.

Pitomača trenutno drži vodeću poziciju s maksimalnih 12 bodova. Šest bodova zaostatka, ali uz dvije utakmice manje, ima drugoplasirana Gradina, dok je posljednje mjesto nakon 4. kola pripalo Bratstvu koje je i dalje bez bodova.

