Virovitičanka Martina Sudarić uzgaja neodoljive bengalske ljepotice, jedne od najatraktivnijih, najzahtjevnijih i najskupljih mačaka na svijetu

Malo tko može reći da bengalske mačke nisu posebne. Njihovo specifično točkasto krzno i izgled koji podsjeća na divlju mačku, neki su od razloga zašto su među najpopularnijim pasminama u međunarodnoj felinologiji. U Hrvatskoj ima tek nekoliko uzgajivača baš ove vrste mačaka, a među njima je i Virovitičanka Martina Sudarić koja je jedina na području ovog djela Slavonije.

Kako kaže, kada je s dečkom Draženom prije tri godine planirala zajednički život, poželjela je imati kućnog ljubimca. Htjela je mačku, no on se s tim u početku nije slagao. Sve do jedne večeri kada je pronašao onu “idealnu”.

– Poslao mi je link s bengalskim mačkama i nakon što sam malo istražila i saznala nešto o njima, zaista sam se zainteresirala. Kada smo shvatili koliko su skupe došli smo na ideju kako bi uzgoj mogao biti nešto čime bi se bavila – priča nam Martina koja je nakon toga, za rođendan dobila svoju prvu bengalsku mačku – Siu.

Za uzgoj je prije svega potrebna ljubav, ali i velika odgovornost, a našu sugovornicu Martinu ljubav prema životinjama prati od malih nogu. Oduvijek je uz sebe, kaže, imala mačke i pse, a sada ima pet uzgojnih mačaka, dva mužjaka i tri ženke.

– Prije dvije godine smo otvorili uzgajivačnicu. Naravno, puno toga smo morali žrtvovati jer to stvarno moraš voljeti i velika je odgovornost. Također, otkad se time bavimo ne možemo na godišnji odmor kad hoćemo nego se moramo njima prilagoditi. Ne volim ih ostavljati nekome drugome na brigu pogotovo ako imamo mačiće – kaže Martina koja je uz svoje mačke gotovo cijeli dan. Kreće od jutra kada ih hrani i čisti, a potom se igra s njima i uživa.

– Bengalci su aktivni, svojeglavi, zaigrani, duševno su jako topli, emocionalni, jako su privrženi, znaju biti tvrdoglavi, inteligentni su. Jako su dobri s drugim životinjama i s malom djecom, obožavaju ih. Također su i dominantni jer kad bengalac dođe u kuću gdje već imate životinju on je gazda, bez obzira kakvu god imali životinju. Svi se moraju prilagoditi bengalcu. I naravno glasni su, posebice ako nešto žele ili traže. One nisu zahtjevne mačke, osim za igru, nekad će biti dosadne jer se jako puno vole igrati. S njima ne može biti dosadno, uvijek su neke akcije – ističe Martina.

Uzgajanje mačaka traži posebnu osjetljivost na detalje. Sve se pomno prati od hranjena do parenja.

– U jednoj godini dozvoljeno nam je imati dva legla po mački, no to ne želimo uvijek ostvariti. Dovoljno nam je i jedno u godini, samo neka ona i mačići budu dobro. Koristimo samo profesionalnu hranu koju naručujemo iz Slovenije, nema onoga da im se da nešto od ručka i slično. Također, ne izlaze van bez nadzora zbog rizika od drugih životinja, odnosno da ne pokupe neki virus – objašnjava Martina.

Kako su joj njezini ljubimci poput članova obitelji, tako je i sa svim mačićima pa je, kaže, u početku bilo posebno teško rastati se od njih kada bi odlazili u nove domove. Čak i sada, nakon dvije godine, rastanci su vrlo emotivni.

– Iako su mačići samo tri mjeseca kod nas, vežeš se za njih, uvuku ti se pod kožu i na neki način postanu dio obitelji. Kad idu u novi dom, biram kome će ići jer ne mogu ih dati bilo kome. Do sada su svi bili divni ljudi i nadam se da će i dalje takvi dolaziti – kaže Martina te ističe da joj je jako važno ostati u kontaktu s novim vlasnicima, kojih osim u Hrvatskoj, ima i u Švedskoj, Sloveniji i Njemačkoj.

Kada ostaju u Hrvatskoj, mačići u novi dom idu s 12 tjedana, a kada putuju izvan zemlje onda moraju biti stariji kako bi prije odlaska mogli primiti cjepivo za bjesnoću.

– Cijepe se sa 8, 12 i 16 tjedana i testiramo ih na genetske bolesti te svima dajemo garanciju od dvije godine. Također, važno je da su, kada odlaze, maksimalno socijalizirani kako bi se što lakše privikli na novi dom. Što više se igraš s njima i maziš ih to su oni bolji, prilagodljiviji i prije se uklope u novi dom i novu okolinu – kaže Martina.

Uz ove male „leoparde“ Martina novim vlasnicima priprema i “start paket”, odnosno sve što im je potrebno za prve dane sa novim ljubimcem: transporter, povodac, slastice, hranu i još koju sitnicu.

Posao, hobi, ljubav – sve to Martina je pronašla u uzgoju ovih prekrasnih i posebnih mačaka koje svojim karakterom i izgledom oduševe svakoga.

(www.icv.hr, ib)