Virovitička Gradska knjižnica novom uslugom djeci približava važnost igračke: U Igroteci je moguće i posuditi igračku, ali i puno o njoj naučiti

Je li djetetu od četiri godine zanimljivija slagalica ili naočale koje izmjenjuju boje? Može li dijete od godinu i pol koristiti kamiončić za igru i kada počinju pokazivati interes za lutkicama, bojicama i „legačima“?

Na ta i druga pitanja odgovor imaju u Igroteci, novoj usluzi virovitičke Gradske knjižnice i čitaonice. Igroteku vodi Ivana Molnar, ujedno i voditeljica Igraonice, koja kaže kako je riječ o usluzi koja djeci omogućuje posuditi igračku, odnijeti je kući i otkrivati užitak igranja s njom.

Igroteku su kao važnu uslugu prepoznali i financijskim sredstvima podržali Ministarstvo kulture i medija te Grad Virovitica, pa je Knjižnica za prve korisnike pripremila poveći izbor igračaka iz različitih područja, a svake godine nabavljat će i nove.

Zašto posudba igračaka i zašto igračke u Knjižnici? Zato što djeca pomoću igračaka uče, kreću se u prostoru te pomoću njih razvijaju svoje motoričke sposobnosti, objasnila je Ivana Molnar u emisiji ICV radija Informativka, napomenuvši kako su igračke dosad već bile zastupljene i kroz program popularne Igraonice, no da su u tom slučaju djeca igračku ostavljala u Knjižnici.

ZA SVAKOGA PONEŠTO

Od sada djeca igračku koja im se sviđa i koja je ponuđena u novoj usluzi mogu ponijeti kući, baš kao i knjigu. Jer, kaže I. Molnar, igračka je djetetu nezamjenjiva u otkrivanju i razvoju intelektualnih i razvojnih sposobnosti, ona dijete potiče na raznorazne kreativnosti i slično.

– U Igroteci su na raspolaganju igračke za djecu od najmlađe dobi, a roditelji mogu dobiti i savjet koja je idealna za npr. dijete od jedne, tri, pet godina. Ili koju odabrati ako dijete voli kreativne ili imitativne igre, ako više voli različite alate ili liječnički pribor, igre kroz koje uči… U Igroteci roditelji mogu posuditi i one igračke i društvene igre koje su specifične, bilo zbog cijene ili zbog namjene – objašnjava voditeljica Ivana pokazujući pritom na pune police.

Ondje su svoje mjesto našle različite slagalice (od onih za najmlađe sa samo četiri elementa do ‘naprednijih’ puzzli), igre memorije, igračke za radni odgoj (mala oruđa, materijali za rad), kazališta lutaka, društveno-obrazovne igre i brojne druge.

Roditelji se često nađu u „zamci“ kada trebaju odabrati pravu igračku za svoje dijete ili odabrati igračku kao poklon za rođendan, osobito kod mlađe djece, pa je Igroteka izvrsna lokacija na kojoj možete provjeriti i kojoj dobi odgovara koja igračka. Simpatična Ivana i njene kolegice provest će roditelje, tete, bake i djedove kroz svijet igračaka i objasniti koja je „ona prava“ s kojom će se dijete moći i željeti igrati, a ne da pet minuta nakon otvaranja završi u kutiji nepotrebnih stvari. Zamolili smo voditeljicu Ivanu da nam u kratkim crtama kaže osnove.

– Da, dosta je važno znati odabrati kvalitetnu igračku i igračku s obzirom na dob djeteta. Ako je igračka djetetu prejednostavna, vrlo brzo će izgubiti interes za nju, a ako mu je opet prekomplicirana, budući da se neće znati igrati s njom, opet će izgubiti interes. Tako da ćemo roditeljima biti na usluzi i savjetima pri odabiru. Konkretno, djeci od godinu dana su najzanimljivije igračke poput zvečki, one koje proizvode različite zvukove, boje, mobilne igračke, krpene lopte živih boja i slično. U drugoj i trećoj godini djetetu će biti zanimljiva igračka koja se može vući, gurati, bacati, kao i jednostavne slagalice od tri do četiri elementa i razni jednostavni nizovi. U toj dobi dijete voli i kutije, pogotovo one koje se mogu slagati kao piramida. U četvrtoj i petoj godini kreće interes prema različitim imitativnim igračkama.

To je vrijeme u kojem se dijete voli igrati s lutkama, imitirati životinje, prepoznavati i putem igračke učiti o životinjama, autićima. U toj dobi zanimat će se za igračke vezane uz razvrstavanja, razlikovanja po raznim kriterijima. Govorimo i o didaktičkim igračkama, poput slagalica, igre memorije, jednostavnima igrama s pravilima. A pred samu školu i u nižim razredima djeca se vole igrati s malo kompliciranijim igračkama – tada su aktualni konstruktori, imitativne igre, razni alati, liječnički pribori, odjeća za bebe, kazališta lutaka, društvene obrazovne igre… – kaže nam naša sugovornica.

OTVORENI PRISTUP ZNANJU

Zahvaljujući Igroteci, novoj usluzi Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica, djeci se želi približiti ova kulturna ustanova, potaknuti ih na korištenje svih knjižničnih sadržaja jer se tako povećava vjerojatnost korištenja usluga knjižnice i u budućnosti. Ravnatelj Robert Fritz kaže kako sve zbirke, usluge, projekti i programi služe samo jednom: da se sve generacije korisnika i posjetitelja ovdje osjećaju “kao kod kuće”. “Kuće” ispunjene znanjem, mogućnostima i prilikama za učenje, kreativnost, nove spoznaje…

– Važno nam je osigurati jednakost pristupa različitim vrstama znanja na tradicionalnim i suvremenim nositeljima i oblicima za sve pojedince i društvene skupine, osobito djecu i mlade. Igroteka je, uz postojeće zbirke i usluge – Igraonice, Dječjeg odjela, STEM radionica, pričaonica, kreativnih radionica, multimedije, Kluba mladih, dramske skupine i drugih – dodatni napor u uključivanju najmlađe populacije u knjižnične aktivnosti. Takav smjer Knjižnica će nastaviti i dalje promovirati jer generira dodatnu vrijednost u lokalnoj zajednici – zaključuje R. Fritz.

USLUGA JE BESPLATNA

Igračke se posuđuju na dva tjedna, roditelji su dužni vratiti ih „u komadu“

Usluga posudbe je besplatna i mogu je koristiti korisnici koji imaju obiteljsku iskaznicu ili djeca koja su učlanjena na Dječjem odjelu. Može se posuditi jedna, eventualno dvije igračke u isto vrijeme, na dva tjedna.

– Igračka koju dijete posuđuje nalazi se u vrećici koja je vakumirana i koja na sebi ima kontrolni listić s određenim podacima o igrački. Samim time mi garantiramo da je roditelj, odnosno dijete preuzeo ispravnu igračku, sa svim dijelovima, a jednako tako očekujemo da se igračka ‘cijela’ i vrati, odnosno da se na igračku pazi. Jer, jedan od ciljeva Igroteke je i da igračke koje su teško dostupne na tržištu približimo djeci, odnosno roditeljima – ističe I. Molnar.

(www.icv.hr, mlo)