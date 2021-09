Virovitički pročelnik Alen Bjelica: Povećali smo kapacitet za stotinjak djece u vrtićima, u planu izgradnja novih škola i vrtića

U ponedjeljak, 6. rujna, počinje nova školska godina, kada će neki prvi put sjesti u školske klupe i postati učenici. Početku nove školske godine netko se raduje, netko od njega strepi, no jedno je sigurno – pripreme roditelja su u punom jeku kako bi njihovi školarci bili spremni za nova iskustva i znanja. Također, veliku pomoć roditeljima, kao i samim učenicima i ove godine pruža Virovitičko-podravska županija, kao i Grad Virovitica te druge jedinice lokalne samouprave. Za koga su osigurani udžbenici i radni materijali, kako je organiziran prijevoz učenika, što je s prehranom najpotrebitijih učenika te jednosmjenskim radom i cjelodnevnim boravkom, kao i druge novosti vezane uz školstvo na području grada Virovitice otkrio nam je Alen Bjelica, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Virovitice.

U svim osnovnim školama kojima je osnivač Grad Virovitica za učenike od 1. do 4. razreda i ove godine osigurani su udžbenici kao i besplatni radni materijali. Hoće li dočekati učenike na njihovim klupama?

Grad Virovitica jedan je od gradova pionira koji nabavlja udžbenike i radne materijale od 2015. godine, prije nego ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja nabavljalo. Ove godine će radne materijale dobiti učenici od 1. do 4. razreda sukladno provedbi javne nabave. Nadamo se da će u prvom tjednu svi učenici dobiti svoje radne materijale i udžbenike. Na službenim stranicama škola su popisi roditeljima koji još nisu upućeni, onoga što će učenici dobiti i što moraju sami kupiti.

Također, tu je i projekt produženi boravak s kojim se nastavlja. Kako će to biti organizirano s obzirom na epidemiološke mjere?

Svaki mjesec imamo minimalno jedan sastanak s ravnateljima, tako smo imali i neki dan i dogovor je, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i naputke koje dobivamo iz Ministarstva, da će produženi boravak biti organiziran za sve učenike prvih razreda, kao i prošle godine, a nadamo se, prema najavama ministra, da će se određene skupine moći miješati tako da bi uključili i učenike drugih razreda, a ako ostane mjesta trećih i četvrtih. Grad Virovitica je jedan od rijetkih u Hrvatskoj koji sufinancira dnevni boravak sa 60 posto ekonomske cijene, a roditelji s 40 posto. To ispadne oko 600 napram 400 kuna mjesečno. Roditelji pozdravljaju tu ideju. S obzirom da se gospodarstvo na području grada širi, dosta roditelja radi prvu i drugu smjenu te se nadamo se da smo pomogli roditeljima i djeci jer nemaju svi bake i djedove. Nadamo se da ćemo proširivati kapacitete ako bude potrebno.

Što je s prijevozom učenika?

Prema trenutnim napucima ministarstva dosada smo, otkad je epidemija, osigurali dodatni prijevoz za pojedine linije jer je bilo dozvoljeno maksimalno 25 učenika u autobusu. Za Milanovac dva dodatna autobusa i jedan za Podgorje i Sv. Đurađ. Tu se radi o dodatnom trošku koji nam je poskupio prijevoz sa oko 1,5 milijuna kuna na više od 2,2 milijuna kuna. No, dok je ovakva situacija učenici će imati osiguran besplatan prijevoz, bez obzira koliko autobusa moramo osigurati.

Naravno, tu je i projekt školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U kojoj je fazi projekt?

Projekt prehrane je u 5. fazi, što ne znači da mi to nismo i prije osiguravali dok nije bilo na razini Hrvatske. Ove godine imamo na dvije škole 285 učenika, vrijednost projekta je 264 tisuće kuna koje smo dobili od Ministarstva.

Hoće li učenici kojima su potrebni pomoćnici u nastavi ove godine također dobiti tu značajnu pomoć?

Pomoćnika će svakako biti. Proteklih godina smo bili u četverogodišnjem programu pa smo već u srpnju raspisali natječaj, educirali i obavili liječničke preglede te su pomoćnici od prvog dana išli s učenicima u razred. Ove godine smo malo kasnije dobili rješenje, tako da se nadamo da će do kraja prvog tjedna nastave pomoćnici biti u razredima. U utorak, 31. kolovoza, objavili smo Javni poziv za 37 osoba, odnosno pomoćnika u nastavi, koji će proći edukaciju, a s 31 osobom bit će sklopljen ugovor o radu. Sredstva iz Europskog socijalnog fonda za provedbu projekta osigurao je Grad Virovitica u suradnji s Razvojnom agencijom VTA.

Prošireni su kapaciteti vrtića, kako su se oni odrazili na potrebe i što je s poslijepodnevnom smjenom u vrtiću Cvrčak?

U protekli nekoliko godina smo uložili puno u adaptaciju, sanaciju i energetsku obnovu naših objekata. Inače ulažemo redovito, ali sada smo ih uspjeli energetski obnoviti. Radi se o Osnovnoj školi Vladimira Nazora i zgradama Dječjeg vrtića Cvrčak 2, 3 i 4, a zgrada 5 je nova, otvorili smo vrtić u Svetom Đurađu te smo proširili postojeće kapacitete za 32 djece. U staroj zgradi COOR-a smo uredili dodatni kapacitet za 3 nove skupine, što je oko 60 djece. Time smo u periodu od godinu i pol povećali kapacitet vrtića za oko 100 djece. Nadam se da smo zadovoljili potrebe. Imali smo 194 prijave te je upisano 150 djece. Svi upisani su djeca roditelja koji su oboje zaposleni ili djeca samohranih roditelja. Nastavljamo i s projektom poslijepodnevnog rada, za koji još nismo dobili pomoć od države, ali je potreban roditeljima koji rade u 2. smjeni pa će Grad ovo razdoblje sam financirati. No, moram napomenuti da dijete ne može biti u vrtiću duže od 10 sati.

U planu je izgradnja novih škola i vrtića. Što možemo očekivati?

Grad Virovitica već je dobio suglasnost za izgradnju 3. osnovne škole koja će se nalaziti na području bivše vojarne. Vrijednost investicije je oko 80 milijuna kuna, a u novoj školi će biti 24 odgojne, odnosno obrazovne skupine za učenike od 1. do 8. razreda, kao i dvodijelna školska sportska dvorana. U planu je i izgradnja još jednog vrtića kapaciteta do 250 djece kako bi, također prema smjernicama Ministarstva, došli na optimalnih 80 posto kapaciteta sve rođene djece na području grada. Imamo projekciju za idućih 7 godina da će 1050 djece trenutno rođenih na području grada ulaziti u sustav obrazovanja i sukladno tome smo na izradi projekata do 31. prosinca kako bi dobili građevinske dozvole i investicije.

Imamo i građevinsku dozvolu za izgradnju nove glazbene škole s malim amfiteatrom i glazbenom dvoranom, koja bi se trebala nalaziti kod virovitičkog kazališta. Imamo oko 450 djece koja svakodnevno prolaze kroz tu školu i nemamo kapaciteta. Cilj je da ta škola postane umjetnička škola pa moramo i te preduvjete ostvariti. Nadamo se da ćemo glazbenu školu moći prijaviti za sredstva Nacionalnog programa oporavka te da ćemo uspjeti ostvariti planove i omogućiti djeci od vrtića, osnovne i glazbene škole dostupnije obrazovanje u svim segmentima.

(www.icv.hr, žđl)