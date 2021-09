VREMENSKA PROGNOZA U prvom dijelu tjedna toplo i sunčano, u drugom stižu pljuskovi

Pred nama je nekoliko suhih, stabilnih i ugodnih kasnoljetnih dana, dok u dane vikenda očekujemo pad temperature zraka i oborine.

Jučerašnji temperaturni maksimum na području Bilogore bio je 28°C, Virovitice 28,6°C i Slatine 29,5°C. Gotovo vruće, ljetne tridesetice. Do četvrtka ćemo uživati u ugodnim ponegdje i vrućim danima. Jutra svježa.

Oborine su najizglednije tijekom petka, dok se tijekom četvrtka i subote u potpunosti ne mogu isključiti izolirane nestabilnosti u vidu kratkotrajnih pljuskova. Temperature zraka će od četvrtka biti u postupnom padu. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 9°C do 20°C do četvrtka ponegdje. Najviše dnevne od 20°C do 30°C do četvrtka. Vjetar slab do umjeren južnih i jugozapadnih smjerova do četvrtka. Od petka te tijekom subote i nedjelje sjevernih smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo kratkotrajnu, mjestimičnu maglu ili sumaglicu.

Tjedan pred nama bi trebalo obilježiti klimatološki gledano, prosječno vrijeme ako gledamo temperature zraka. Jutarnje vrijednosti oko 10°C, a najviše dnevne do 23°C. I dalje će se zadržati nestabilno, ali se obilnije oborine ne očekuju, već povremene i mjestimične. Sljedećeg tjedna, 22. rujna ulazimo u kalendarsku, ali i astronomsku jesen 2021. godine.

(www.icv.hr, kp)