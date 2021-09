Zajednica športskih udruga grada Orahovice: Na izvanrednoj Skupštini sve odluke jednoglasno prihvaćene, nastavlja se raditi za dobrobit orahovačkog sporta

Pod predsjedanjem Antuna Grabovca održana je izvanredna Skupština Zajednice športskih udruga grada Orahovice. Prva radna točka bila je potvrda dva nova delegata NK Papuka Orahovica u Skupštini Zajednice o čemu je predsjednik Zajednice Grabovac rekao:

– Pravilnik Zajednice kaže kako klub koji ima do 20 članova ima pravo na jednog delegata, od 20-40 članova osigurava 2 delegata, a sve više od 40 članova klubu daje mogućnost od tri delegata u Skupštini. S obzirom da NK Papuk ima preko 100 registriranih članova, stekao je puno pravo na dva dodatna člana, a to us Slobodan Lukić i Božidar Čošić – rekao je Grabovac i potom je ova odluka jednoglasno i potvrđena.

U nastavku sjednice potvrđen je i Poslovnik o radu skupštine, potom je uz kraću raspravu jednoglasno potvrđen i novi Statut Zajednice, a donesena je i Odluka o izboru novog tajnika. Kako je naglasio predsjednik Grabovac, prema Statutu Zajednice, tajnika bira Upravi odbor koji će to i učiniti na svojoj prvoj slijedećoj sjednici. Skupštinari su jednoglasno prihvatili predstavljeni plan rada Zajednice za tekuću godinu.

– Svi znamo u kojim smo problemima bili pa Zajednica nije mogla niti planirati puno. Ali, otkako smo formirali novi Upravni odbor i Skupštinu puno smo toga korisnog i dobrog donijeli orahovačkom sportu i to će nam biti vodilja i glavni cilj u narednom razdoblju. Svaki klub, uz sva redovna sredstva koje dobiva, uvijek se može obratiti Zajednici za dodatna sredstva u izvanrednim situacijama, a isto tako i za organizaciju memorijalnih i drugih turnira. Naglasio bih kako ćemo do kraja godine organizirati i svečanost proglašenja najboljeg sportaša za tekuću godinu. Financijskim potporama poticat ćemo i usavršavanje stručnih kadrova svih sportskih udruga na području grada jer Orahovica ima odličan kadar i veliki sportski potencijal općenito – rekao je Grabovac te istaknuo kako će sportskim klubovima Zajednica, kroz cijelu 2021. godinu, ukupno isplatiti 776 tisuća kuna.

Predsjednik Grabovac na kraju je nazočne pozdravio i u ime gradonačelnika Saše Ristera te u ime savjetnika za udruge grada Orahovice Milana Babca koji su opravdano ispričali svoj nedolazak.

