Započeo projekt izgradnje novih prostorija za Nogometni klub Donja Motičina

Općina Donja Motičina pokrenula je još jedan u nizu vrijednih i korisnih projekata. Nogomet je na ovim prostorima oduvijek bio jedan od najvećih promotora općine i zbog toga su krenuli u projekt izgradnje novih prostorija za NK Donja Motičina.

– Naš nogometni klub oduvijek dobro i kvalitetno radi, posebno u posljednje vrijeme, a nemaju adekvatan prostor za normalan rad u današnje vrijeme. Kroz godine smo pokušali taj prostor urediti, no to više doista nema smisla i krenuli smo u projekt izgradnje novog prostora vrijednosti investicije 2,2 milijuna kuna. Radovi napreduju jako dobro i vjerujem da će sve biti završeno do veljače 2022., kako smo i dogovorili. Sredstva za ovaj projekt dobili smo od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 300 tisuća kuna, a očekujemo pomoć i od Ministarstva turizma i sporta jer smo se tamo javili na natječaje. Pomoć je stigla i od Osječko-baranjske županije na čemu se zahvaljujem županu Ivanu Anušiću. Kada sve bude gotovo bit će to jedan prekrasan objekt koji će tom cijelom kompleksu donijeti novu dimenziju, a ono što je najvažnije, pružiti maksimalne uvjete djeci i mladima za zdrav život i bavljenje sportom – rekao je načelnik Željko Kovačević.

(www.icv.hr, vg)