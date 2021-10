1. ŽNL U derbiju kola vodeći i ‘stopostotni’ Mikleuš gostuje kod drugoplasiranog Podravca u Sopju

Ovog vikenda na rasporedu su utakmice osmog kola 1. županijske nogometne lige. Svi susreti igraju se u 15 sati i 30 minuta.

U subotu, 9. listopada na rezovačkom Laništu domaća momčad dočekuje Dinamo iz Četekovca. Rezovčani su nakon početnih ‘posrtaja’ u posljednja dva kola povezali dvije pobjede. Trener Mile Grdić sigurno će pokušati nastaviti uspješan niz, međutim, Dinamo nije sastav za podcjenjivanje. Imaju kombinaciju iskusnih i mladih igrača, koja postiže odlične rezultate i znat će kazniti svako opuštanje domaćih igrača. Ovo je ujedno i jedini subotnji susret.

Derbi se igra na nogometnom igralištu u Sopju, gdje je drugoplasirani Podravac domaćin vodećem Mikleušu. Prije sedam dana Mikleuš je u furioznoj završnici preokretom došao do bodova u susretu sa Slogom. To je ekipi trenera Dragana Trupine upozorenje da samo maksimalnim angažmanom može doći do ‘punog plijena’, posebice na gostovanju u Sopju, gdje Mario Tolo slaže igračku kombinaciju kako bi sa svojom momčadi došao do tri boda i prvog mjesta na tablici. Uzbudljivo bi trebalo biti do posljednjeg sučeva zvižduka.

Gradina je u posljednja dva kola postigla ukupno pet zgoditaka, ali nije osvojila niti jedan bod. U nedjelju na svom terenu ugošćuje trećeplasirani Voćin, koji je, uz vodeći Mikleuš, jedina neporažena momčad lige. Iskusni strateg Ivica Ević sa svojim ‘pulenima’ cilja nastavak uspješnog niza, dok će Gradina pokušati iznenaditi favorizirane goste.

Sloga će, nakon poraza na gostovanju u Mikleušu, težiti pobjedi u domaćoj utakmici na svom terenu u Zdencima. U goste joj dolazi Bratstvo iz Gornjeg Bazja. Gostujući trener Elvis Vinak pokušat će sa svojom momčadi doći do druge uzastopne pobjede.

U Čačincima igraju dvije Mladosti, domaća i miljevačka. Domaćini su favoriti, ali se ‘moraju’ pripaziti Miljevčana, koji su osvojili već šest bodova na gostujućim travnjacima.

Borova je domaćin Slavoniji iz Sladojevaca. Gosti tri kola ne znaju za pozitivan rezultat, što ih je prikovalo na pretposljednje mjesto na tablici, pa će pokušati iznenaditi domaćine, koji su u ovom susretu favoriti.

Derbi začelja se igra u Crncu, gdje će snage odmjeriti dva novaka u ligi, Crnac i Podgorje. Pobjeda bi i jednoj i drugoj momčadi značila ‘hvatanje’ koraka sa sigurnom zonom na tablici i zato bi trebalo biti neizvjesno do samog kraja susreta.

1. ŽNL, 8. kolo – subota, 9. listopada u 15:30 sati

Rezovac – Dinamo Četekovac

1. ŽNL, 8. kolo – nedjelja, 10. listopada u 15:30 sati

Mladost Čačinci – Mladost Miljevci

Borova – Slavonija Sladojevci

Gradina – Voćin

Sloga Zdenci – Bratstvo Gornje Bazje

Podravac Sopje – Mikleuš

Crnac – Podgorje

(www.icv.hr, mš, foto: ilustracija, D. Fišli)