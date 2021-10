2. HRL SJEVER Lavice putuju u Bjelovar po petu uzastopnu pobjedu i nastavak uspješnog niza

Četiri pobjede iz četiri prvenstvena kola i sigurno prvo mjesto s maksimalnim učinkom. Tako glasi statistika rukometašica 1234 Virovitice u ovogodišnjem natjecanju 2. HRL Sjever za žene. Nastavak tog pozitivnog niza ovog će se vikenda tražiti u Bjelovaru, a druga ekipa bjelovarskih prvoligašica dočekat će ih sutra u Sportskoj dvorani Srednje škole Bjelovar u susretu koji je na rasporedu od 16 sati.

– Veseli me nastup mojih igračica, odigrale su zbilja fantastično i pokazale su što mogu i koliko znaju. Zahvaljujući njima i njihovoj borbi, trudu i želji, vodeća smo momčad nakon četiri odigrana kola uz maksimalan učinak- prokomentirao je trener 1234 Virovitice Darko Grdić prošlu utakmicu u kojoj su fantastične Lavice stigle do pobjede nad ekipom Đurđevca, do tada vodeće momčadi prvenstva.

Možemo slobodno reći kako su u te četiri utakmice “pale” tri ekipe koje su se potajno nadale naslovu prvaka, ali Virovitičanke su, nakon teške prošle sezone, pokazale kolika je njihova prava vrijednost te su se ekspresno nametnule kao veliki favoriti za osvajanje prvenstva. No, opuštanja nema, preostalo je još puno minuta do kraja natjecanja, tako da se hladne glave i s maksimalnim angažmanom mora ulaziti i u svaku sljedeću utakmicu.

Sutrašnje protivnice Lavica u dosadašnjem su dijelu prvenstva upisale samo jedan bod, i to u utakmici drugog kola na gostovanju kod Baranje koja je završila rezultatom 22:22. Prvo kolo donijelo im je poraz od druge ekipe Osijeka s uvjerljivih 10 golova zaostatka (35:25), a u Bjelovaru je slavio i Brod s 30:25.

Što se statistike tiče, najefikasnija u redovima 1234 Virovitice nakon 4. odigrana kola je Nika Deskar s 35 postignutih pogodaka, tri manje od Nine Ferić koja se nalazi na prvom mjestu liste strijelaca. Maja Mlinarić do sada je upisala 22 zgoditka, dok TOP 20 zatvara Klara Crnoja koja je s 21 pogotkom na 19. mjestu. Nika je ujedno najbolja igračica lige po prosjeku postignutih pogodaka, a po utakmici postiže 11,67 zgoditaka.

2. HRL Sjever, 5. kolo – subota, 23. listopada

Bjelovar – 1234 Virovitica (u 16:00 sati)

Đurđevac – Garešnica (u 17:00 sati)

2. HRL Sjever, 5. kolo – nedjelja, 24. listopada

Podravka 2 Lino – Koka Varaždin 2 (u 15:30 sati)

Baranja Beli Manastir – Brod Slavonski Brod (u 17:00 sati)

Olimpija Osijek – Pitomača (u 18:00 sati)

