2. HRL SJEVER Lavice upisale i petu pobjedu u nizu: Dora Koprek najefikasnija u uvjerljivoj pobjedi

Ove sezone fantastične rukometašice 1234 Virovitice upisale su i petu pobjedu u nizu! U sklopu 5. kola 2. HRL Sjever za žene gostovale su jučer kod druge ekipe Bjelovara, a domaće rukometašice nisu imale nikakve šanse za nove prvenstvene bodove. Lavice su u još jednoj odličnoj utakmici pokazale svoju snagu i slavile s uvjerljivih 15 pogodaka prednosti.

Bjelovarčanke su se dobro držale u uvodnih desetak minuta, u nekoliko navrata imale su i prednost na svojoj strani, no sve je stalo kod rezultata 6:6. Predvođene Majom Mlinarić i Nikom Deskar, izabranice Darka Grdića stigle su do prve osjetnije prednosti od tri pogotka razlike (6:9), a ujedno je taj trenutak označio i potpuno preuzimanje kontrole nad utakmicom. Povele su Lavice u jednom trenutku i sa šest pogodaka ”viška”, domaća ekipa vraća se na -3, no do odlaska na predah prednost je još jednom porasla, ovog puta do konačnih 18:13.

U nastavku utakmice efikasnost su dodatno podignule Klara Crnoja, Lukrecia Veršec i Dora Koprek, ”igre živaca” što se rezultata tiče na ovom susretu nije bilo, tako da se u posljednjih 10 minuta igre ušlo s više nego sigurnih +14. Utakmicu je u posljednjoj minuti svojim golom zaključila Jelena Pratljačić, a semafor istekom 60. minute pokazivao rezultat 40:25 u korist 1234 Virovitice što je ujedno označilo i nastavak pozitivnog niza. Ono što posebno veseli je i podatak da su gotovo sve igračice u jučerašnjem susretu postigle barem jedan zgoditak.

1234 Virovitica: Martina Majkovčan, Lorena Ariana Volenik, Dora Koprek 7, Jelena Pratljačić 3, Lukrecia Veršec 5, Nadia Dujmović, Lea Zupčić 2, Marija Medved 3, Nika Deskar 5, Klara Crnoja 5, Maja Mlinarić 6, Elena Bardić 3, Lana Čor 1, trener: Darko Grdić.

U sljedećem susretu Lavice će na domaćem terenu dočekati drugu ekipu Osijeka.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rođak)