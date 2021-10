2. ML SJEVER Košarkaši Virke u sklopu 4. kola sutra dočekuju vodeći Radnik

Iako je početkom ovog tjedna na stranicama Košarkaškog saveza Koprivničko-križevačke županije stajalo kako virovitički košarkaši, zajedno s Bjelovarom, pauziraju u 4. kolu, raspored odigravanja utakmica naknadno je izmijenjen tako da će Virka ovog vikenda ipak istrčati na parket.

U sklopu 4. kola 2. ML Sjever u Virovitici će tako gostovati križevački Radnik, vodeća momčad prvenstvene ljestvice koja je u tri kola upisala sve tri pobjede. Iako u ligaškom natjecanju još ne znaju za poraz, Križevčani su ga doživjeli prije nešto više od mjesec dana i to upravo u Virovitici u kojoj su poraženi rezultatom 65:62 u polufinalu regionalnog Kupa. Iz sastava su tada izostali Marin Ferenčević i Vatroslav Golub, no ekipu su do pobjede kao najefikasniji pojedinci predvodili Antonio Pavlović i Simon Matišić.

Iako se nije previše stvari promijenilo od tada, virovitički košarkaši upali su u rezultatsku ”crnu rupu” budući da u dobru igru iz Kupa nisu uspjeli prebaciti i na ligaško natjecanje u kojem su, u tri odigrane utakmice, upisali sva tri poraza što ih je trenutno smjestilo na sedmo mjesto prvenstvene ljestvice.

Hoće li Virkasi još jednom uspjeti slaviti protiv Radnika saznat ćemo sutra (nedjelja), a utakmica je na rasporedu u 16 sati.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, M. Rođak)