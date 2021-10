2. ŽNL ISTOK ”Mrtva trka” Zrinskog i DOŠK-a za naslov jesenskog prvaka, odluka pada u posljednjem kolu

Proteklog vikenda odigrani su susreti 8., pretposljednjeg kola 2. ŽNL Istok.

Nogometaši Zrinskog i nakon ovog kola zadržali su vodeću poziciju zahvaljujući pobjedi nad bakićkom Mladosti rezultatom 7:0, a svih sedam pogodaka ”palo” je u prvih, i jedinih 45 minuta ove utakmice. Antonio Prpić četiri je puta pogodio mrežu Mladosti, dok su po jedan zgoditak upisali Franko Šterl, Tomislav Kurtić i Matej Šimek. Budući da se gostujući nogometaši nisu vratili na teren na početku nastavka, utakmica je registrirana postignutim rezultatom.

I prvi pratitelj, momčad DOŠK-a, stigla je do nove pobjede. Na gostovanju u Velikom Rastovcu slavili su protiv Munje sa sigurnih 3:0. Golovima Matije i Luke Zemana gosti iz Dolaca imali su prednost od 2:0 nakon prvog dijela, dok je posljednji pogodak dodao Stipo Kolar u dvadesetoj minuti nastavka iz kaznenog udarca. Dodajmo kako je domaća momčad utakmicu završila s dva igrača manje. Prvo je u 44. isključen Ante Rosan, a prije kraja igru je napustio i Matija Stjepanović.

Istim rezultatom završio je susret u Josipovu gdje je domaći Dinamo ugostio Standard iz Nove Šarovke. Matija Matić pobrinuo se za prednost na poluvremenu svojim golom u 32. minuti, dok su preostala dva gola Dinama postignuta u nastavku. Na 2:0 u 50. minuti povisuje Dejan Mioljević, dok je konačnih 3:0 postavio Milenko Beneš.

Do druge prvenstvene pobjede stigla je Mladost 1930. iz Čađavice koja je s 3:2 pobijedila Krčevinu, a ujedno su se tom pobjedom dodatno odvojili od ”donjeg doma” ljestvice. Svih pet pogodaka postignuto je u prvom poluvremenu. Mladost je u prednost doveo Dario Car u 13. minuti, na 2:0 povisuje Boris Cvetičanin u 25., dok je Krčevina, koja je prvo poluvrijeme susreta odradila s deset igrača, smanjila tri minute kasnije preko Marka Novakovića. Golom Andreja Puškadije Mladost još jednom dolazi do dva gola prednosti, a konačnih 3:2 postavio je Kristijan Ovžetski u 38. minuti. Pobjeda domaće momčadi mogla je biti i uvjerljivija, no kazneni udarac koji je za njih dosuđen u 86. minuti nije bio realiziran.

U jedinoj subotnjoj utakmici Ćeralije su na svom terenu ugostile Grabić, a gosti su bili uspješniji te su ”uzeli” tri boda pobjedom od 3:1. Sva tri gostujuća pogotka postignuta su u prvom poluvremenu, redom su zabijali Mihael Tomašević, Gabriel Šošić i Matko Filipović, dok smo jedini pogodak Ćeralija vidjeli u 71. minuti. Strijelac za konačnih 3:1 bio je Mario Nikolić.

Zrinski je uoči posljednjeg kola i dalje na prvom mjestu s 21 bodom, dva više od drugoplasiranog DOŠK-a, a treći je josipovački Dinamo sa 17 bodova. Posljednje mjesto i dalje drži Mladost iz Bakića.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, D. Fišli)