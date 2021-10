3. ŽNL ISTOK Plavi s jedanaest pogodaka u mreži ispratili Meljane: Orešac i Kozice uvjerljivi protiv Miholjca, odnosno Slavonca

Proteklog vikenda odigrane su utakmice petog kola 3. županijske nogometne lige u skupini Istok.

Plavi su u Jugovom Polju došli do četvrte uzastopne pobjede te su i dalje stopostotni u novoj sezoni, a stradali su Meljani koji su se kući vratili s čak jedanaest pogodaka u mreži. Ovoj visokoj pobjedi pridonijelo je i to što su gosti do 61. minute igrali s dva igrača manje, dok je u posljednjih pola sata svojoj momčadi pomogao Darko Moslavac koji se naknadno priključio. U prvih 45. minuta Plavi su uspjeli postići četiri pogotka, po dva puta su se u strijelce upisali Krunoslav Pipić i Dominik Kralj, a preostali pogodci pali su u nastavku susreta. Pipić i Kralj nastavili su rešetati gostujuću mrežu sve do rezultata 9:0, Kralj je postigao ukupno pet, a Pipić četiri gola, za ”desetku” se pobrinuo Antonio Husnjak, a posljednji pogodak za domaćina postigao je Antun Stupar. Jedini gol za goste djelo je Roberta Bočkaja koji se u strijelce upisao u 77. minuti.

Kozice su na domaćem terenu došle do druge prvenstvene pobjede, ovog puta protiv Slavonca iz Novaka koji je i dalje ostao na jednom osvojenom bodu. Gosti su uspjeli prvi postići pogodak i doći do vodstva u drugoj minuti utakmice preko Dražena Škvarića, ali ta prednost trajala je samo jednu minutu. Strijelac izjednačujućeg pogotka bio je Andreas Begovac. Kozice su u potpunosti preokrenule rezultat golovima Dejana Tomića u 12. i Ivana Medveda u 29. minuti, a tim s rezultatom 3:1 otišlo se na predah. Tek što se krenulo s centra Dražen Petrović povisuje na 4:1, u 50. je na 5:1 povisio Vedran Rončević, dok su gosti na 5:2 smanjili preko Tonija Nikolausa u 70. minuti iz kaznenog udarca. Konačnih 6:2 postavio je Boris Zagorac pet minuta prije kraja.

Orešac je na svom terenu s uvjerljivih 4:0 slavio protiv Miholjca. Domaćini su u prednost stigli nakon 31. minute igre, zgoditak je postigao Ivan Jugović, dok je u 44. minuti na 2:0 povisio Matej Nemet. Druga dva pogotka pala su u nastavku, a oba puta precizan je bio Roberto Lukinić, iz igre u 58., te iz kaznenog udarca u 84. minuti utakmice.

Orešac je i dalje vodeća momčad na prvenstvenoj ljestvici s 12 bodova, isto toliko imaju i Plavi iz Jugovog Polja, no uz utakmicu manje. Miholjac i Slavonac trenutno su dvije posljednje momčadi, a do sad su na svoj konto upisale jedan bod.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, D. Fišli)