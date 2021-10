3. ŽNL ISTOK Vaška u Novakima uvjerljivo poražena od Orešca: Miholjac i Plavi u efikasnom susretu podijelili bodove

Proteklog vikenda odigrano je 6. kolo 3. ŽNL Istok.

Vaška je kao domaćin u Novakima dočekala prvoplasirani sastav lige, Orešac, koji je još jednom pokazao kvalitetu i upisao visoku pobjedu rezultatom 9:1. Utakmica je bila riješena već nakon pola sata budući da su gosti do 30. minute postigli već šest pogodaka, a preostali zgodici postignuti su u nastavku. Po dva pogotka upisali su Matej Nemet, Ivan Jugović i Roberto Lukinić, dok su po jedan gol dodali Filip Kojadin, Nikola Ivanović i Marijan Kaščel. Jedini gol za Vašku u ovom je susretu postigao Nenad Matišić iz kaznenog udarca.

Efikasnu utakmicu vidjeli smo i u Gornjem Miholjcu gdje je domaći Miholjac ugostio Plave iz Jugovog Polja. Gosti su u dva navrata bili u prednosti, jednom i s dva pogotka ”viška”, ali se novak u ligi uspio vratiti iz rezultatskog zaostatka. Prvo je za 0:1 pogodio Željko Gojmerac u 15., izjednačio je Goran Kizivat u 40., a svega dvije minute kasnije novu prednost Plavima osigurava Dominik Kralj. Nakon tri minute igre u drugom dijelu na 1:3 povisuje Krunoslav Pipić, a novi gol domaćini su postigli pola sata prije kraja. Na 2:3 smanjio je Zlatko Grabić, dok je bod Miholjcu osigurao Ivan Krpačić u samoj završnici utakmice, točnije u 89. minuti.

Do sigurne pobjede stigli su i Meljani koji su na domaćem terenu slavili protiv Kozica s 4:1. S dva brza pogotka Davida Krpačića i Alena Marovića, u 19. i 20. minuti, Meljani su stigli do prednosti, Dražen Petrović prepolovio ju je svojim golom u 30. minuti, no već osam minuta kasnije nova je lopta završila iza leđa gostujućeg vratara. Strijelac za 3:1 bio je Dinko Pandur, a konačnih 4:1 svojim drugim golom postavio je Marović.

Prvo mjesto i dalje drži Orešac s 15 osvojenih bodova, drugoplasirani Plavi imaju dva boda manje, dok posljednje mjesto drži Slavonac s jednim osvojenim bodom.

