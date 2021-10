3. ŽNL ZAPAD No Limit TVIN s devetkom ispratio Turanovac, utakmica prekinuta u 50. minuti: Turnašica pobjedom u Koriji preskočila Omladinac

Proteklog vikenda odigrani su susreti 6. kola 3. ŽNL Zapad.

Najuvjerljiviju pobjedu ostvario je No Limit TVIN koji je u 50 minuta, koliko je odigrano u subotnjem dvoboju, Turanovcu ”ubacio” devet pogodaka. Četiri zgoditka na tom je susretu postigao Tomislav Filipović, dva je dodao Damir Filipović, dok su po jedan gol upisali Renato Slipčević, Luka Grbac i Theo Filipović. Utakmica je prekinuta budući da gostujuća momčad nije imala dovoljan broj igrača za nastavak utakmice.

Zahvaljujući minimalnoj pobjedi u Koriji, Turnašica je nakon 6. odigranog kola zasjela na prvo mjesto prvenstvene ljestvice. Omladinac je nakon 25 minuta igre mogao doći do prednosti, glavni sudac utakmice Marko Gašparić dosudio je kazneni udarac za domaću momčad, no Marko Šandrk nije ga uspio realizirati. Kazna za to stigla je pred sam kraj utakmice, točnije u 82. minuti, a jedini zgoditak na susretu bio je autogol Valentina Jeličića.

Uvjerljiva je bila i Stara Brezovica koja je na svom terenu bila bolja od bačevačke Brane. Već je u petoj minuti domaća momčad stigla do prednosti nakon kaznenog udarca kojeg je realizirao Pavao Djak, dok je u 14. na 2:0 povisio Josip Zadecki. Tomislav Mandić uspio je smanjiti na 2:1 u 35., no do kraja poluvremena dva pogotka prednosti vratio je Djak svojim drugim golom. U nastavku smo vidjeli dva nova pogotka, a oba su završila u mreži Daria Sitara. Predrag Mikić poentirao je za 4:1 u 53. minuti, dok je konačnih 5:1 postavio Stjepan Brođanac osam minuta prije kraja.

U posljednjoj utakmici kola Sloga došla do pobjede na gostovanju u Otrovancu. Domaća momčadi imala je prednost nakon prvih 45 minuta zahvaljujući golu Marka Živka, ali su gosti iz Dugog Sela u drugom dijelu postigli četiri zgoditka i proslavili na kraju uvjerljivu pobjedu. Tri pogotka za goste postigao je Ronald Jagica, dok se jednom u strijelce upisao Tomislav Suhanek.

Turnašica je trenutno vodeća momčad lige s 12 osvojenih bodova, a prema svemu prikazanom očekuje nas zanimljiva sezona budući da zaostatak za vodećom momčadi, sve do šestog mjesta koje drži Stara Brezovica, iznosi svega tri boda. Posljednje mjesto i dalje drži Otrovanec bez osvojenih bodova.

(www.icv.hr, mra, foto: ilustracija, T. Szabo)