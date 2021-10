4. LIGA BJ-KC-VT Sertić s bijele točke osigurao tri boda Suhopolju: Grofovi stigli do prve pobjede u sezoni

Nakon nekoliko izuzetno teških susreta, nogometaši Suhopolja ovog su vikenda u sklopu 10. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica dočekali Čazmu, barem na papiru nešto lakšeg protivnika. Naspram prošlog vikenda, u kojem su gostovali u Grubišnom Polju bez petorice standardnih prvotimaca, ovog puta igračka kadar bio je puno bolji. Nakon odrađene suspenzije zaigrali su Marko Sertić, Dominik Šantavec i Dean Klemen, a u sastav se vratio Ivan Egri koji je također izostao u prošlom kolu.

Da će ova utakmica biti puno bolja nego prethodne vidjelo se već na samom otvaranju. Domaći nogometaši kontrolirali su susret od početka, držali su loptu u svojim nogama i kombinatorikom pokušavali ugroziti protivnička vrata. Prvu polpriliku ”žuto-zeleni” stvorili su nakon 14. minuta, Egri je isprobao udarac s ruba šesnaesterca, lopta je završila iznad gola gostiju, a svega nekoliko trenutaka kasnije prvi pogodak ”visio” je u zraku.

Matej Nemet oslobodio si je prostor na desnoj strani, uputio oštru povratnu loptu u peterac Čazme gdje je odlično reagirao Ivan Jugović, no u posljednji trenutak s gol linije “čisti” Adrijan Turk. Ipak, spasa nije bilo u 33. minuti kada je Suhopolje stiglo do prednosti. Još su jednom Grofovi izbacili obrambenu liniju gostiju, Egri na strani pronalazi neometanog Sertića koji šalje povratnu loptu, a Jugović je ovog puta nepogrešiv i pogađa mrežu vratara Pavlinića za prednost nakon prvih 45 minuta.

Čazma je nešto bolje ušla u nastavak utakmice, a prva, ujedno i jedina ozbiljna prilika pred vratima Vidaka završila je zgoditkom. Lopta Ivana Birta, koju je uputio iz svoje polovice, preletjela je posljednju liniju ”žuto-zelenih”. Najbolje se u vrhu napada snašao ”najubojitiji” strijelac Čazme Dario Kirin koji ”lobom” poravnava na 1:1.

Pokušavalo je Suhopolje ekspresno do novog vodstva, Vlatko Lach nakon udarca iz kuta poslao je jednu loptu preko gola, udarac Sertića s ruba šesnaesterca završio je u bloku, a još nekoliko poluprilika domaće momčadi nisu dovele do promjene rezultata, sve do 84. minute. Dean Klemen osvojio je loptu na sredini terena, povukao ju nekoliko metara i fantastičnim dubinskim pasom pronašao Erica Augusta Akassoua koji pada nakon kontakta s vratarom Pavličićem. Glavni sudac današnje utakmice, Mihael Andrić, opravdano pokazuje na bijelu točku, a siguran realizator za 2:1 bio je Marko Sertić. Dodajmo kako je dvojac Klemen-Akassou koji je ”kumovao” preokretu, u igru ušao u posljednjoj dionici susreta. Moglo je Suhopolje do kraja još više povećati svoju prednost, vrlo dobru priliku propustio je Akassou, no Samuel Spudić bio je zadovoljan i ovakvim raspletom.

– Konačno smo osvojili ta tri boda za koja smatram da su mogla doći i ranije, ali što je tu je. Mislim da smo danas bili puno bolja momčad na terenu. Opet nas je naša neefikasnost dovela do toga da strepimo do posljednjeg trenutka, mogli smo to i prije riješiti i osigurati si veću prednost, ali nekoliko odličnih prilika nismo uspjeli realizirati. Ovaj susret riješili su igrači s klupe, Klemen i Akassou nisu bili spremni za svih 90 minuta, no reagirali su na najbolji mogući način i omogućili su nam kazneni udarac koji je na kraju Sertić realizirao za prvu pobjedu u sezoni. Ovo će nam puno značiti u nastavku sezone, a pokušat ćemo i do kraja jesenskog dijela doći do novih bodova, jer kako sam istaknuo u najavi susreta, svaki bod nam je izuzetno bitan- prokomentirao je.

Suhopolje je ovom pobjedom posljednje mjesto prepustilo Graničaru iz Đurđevca od kojeg je bolja bila Slatina, a u sljedećem kolu Grofovi će novi pomak na tablici tražiti kod Dinama u Predavcu.

(www.icv.hr, mra, foto: M. Šolc)