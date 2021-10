4. LIGA BJ-KC-VT U bušetinskom Bereku žele zaustaviti još jednog favorita, prošlosezonskog prvaka Bilogoru

Graničar Bušetina nakon ulaska u 4. nogometnu ligu Bjelovar–Koprivnica–Virovitica pokazala je dva lica. U prva dva kola blijedo- pretrpjevši dva uvjerljiva poraza. Nakon toga povezala je četiri boda odigravši odlično. U posljednjem susretu na gostovanju u Garešnici pokazali su oba lica, što je na kraju dovelo do poraza 5:4.

U nedjelju 3. listopada u 16 sati u šestom kolu na svom terenu u Bereku Graničar Bušetina dočekuje prošlosezonskog prvaka Bilogoru iz Grubišnog Polja, koja jesenas također igra promjenjivo, što nije čudno, jer je bilo dosta izmjena u igračkom kadru.

Domaći trener Stjepan Pleše može računati na sve raspoložive igrače. Do sada je upoznao svoju momčad pa konačno može maksimalno iskoristi sve potencijale svih svojih igrača.

U gostujućoj momčad igra nekoliko igrača s virovitičkog područja koji će se sigurno pokušati dokazati, ali domaći trener dobro poznaje njihove prednosti i mane što bi mu trebalo olakšati pripremu utakmice.

Gosti su favoriti, ali je to prije 14 dana bio i Tehničar iz Cvetkovca pa nije došao do punog plijena u Bereku. U domaćim redovima se nadaju da, uz kvalitetnu igru, mogu doći do još jednog pozitivnog rezultata.

