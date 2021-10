4. LIGA Težak ispit pred nogometašima Suhopolja: Na stadionu Park sutra gostuje vodeći Tehničar

Nakon prošlotjednog poraza u Kloštru Podravskom u kojem ostali bez Dominika i Doriana Bogatija, nogometaše Suhopolja sutra očekuje još jedna izuzetno teška utakmica. U sklopu 8. kola 4. lige Bjelovar-Koprivnica-Virovitica na stadionu Park gostovat će Tehničar iz Cvetkovca, trenutno prvoplasirana momčad prvenstva.

– Ostali smo bez braće Bogati, Dominik je pretrpio težu ozljedu, a Doriana neće biti zbog crvenog kartona. Morat ćemo se sada dodatno posložiti, tražimo pojačanja, ali ne vjerujem da ćemo uspjeti koga dovesti do početka zimskog prijelaznog roka. Sad nam dolaze teške utakmice, hoće li biti bodova teško je za prognozirati, ali dat ćemo sve od sebe- izjavio je trener Suhopolja Samuel Spudić nakon prošlotjednog poraza, no do nekih promjena ipak je došlo.

U posljednjim trenucima prijelaznog roka u redove Grofova ”sletjeli” su Matej Nemet, koji je nosio dres Suhopolja u prošloj sezoni, te Ivan Jugović i Filip Kojadin, a sva trojica dolaze iz redova županijskog drugoligaša Orešca. Što se tiče odlazaka, Hrvoje Juhas nakon sedam odigranih utakmica napušta ”žuto-zelene”, a nova-stara destinacija bit će mu Gradina, županijski prvoligaš.

Što se tiče sutrašnjeg protivnika, Tehničar je bez punog plijena ostao jedino na gostovanju u Bušetini, dok su u preostalih šest odigranih utakmica upisali šest pobjeda. S 15 postignutih pogodaka trenutno su druga najefikasnija momčad lige, iza Pitomače, a u 630 odigranih minuta njihova obrana popustila je u samo dva navrata.

Gostujući strateg u ovom će susretu imati sve svoje igrače na raspolaganju budući da nema suspendiranih, a najveća opasnost prijetit će od strane Slavena Hlišića, najboljeg strijelca u redovima Tehničara, koji je u dosadašnjem dijelu prvenstva postigao četiri pogotka.

Susret 8. kola na rasporedu je od 15:30 sati, glavni sudac utakmice bit će Armin Gadžo, dok će mu pomoćnici biti Božidar Biljan i Marko Marušić.

(www.icv.hr, mra)