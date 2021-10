U Centru za edukaciju “Merkur” u Orahovici započelo 16. Hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača

U Centru za edukaciju “Merkur” Orahovica u organizaciji Hrvatskog saveza sportske rekreacije “Sport za sve” i Hrvatskog crvenog križa putem Gradskog društva CK Osijek, u tijeku je dvodnevno 16. “Hrvatsko savjetovanje o obuci neplivača”.

Cilj ovog savjetovanja je utjecati na što veći broj obuke neplivača, kako općenito, tako posebno da se u školama ponovno uvede obvezna škola plivanja, a s obzirom da je utapanje drugi uzrok smrtnosti u Hrvatskoj. Savjetovanju su nazočili njegov voditelj Vladimir Findak, ravnatelj Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta Krešimir Šamija, u ime Hrvatskog Crvenog križa, izaslanica predsjednika Roberta Markta, voditeljica Službe spašavanja života na vodi i ekološke zaštite priobalja Silvana Radovanović, izaslanica župana VPŽ Igora Androvića, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Martina Bunić, gradonačelnik grada Orahovice Saša Rister, predsjednik Hrvatskog kineziološkog saveza Goran Leko, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Včev, v.d. ravnateljice GDCK Osijek Martina Hećimović i mnogi drugi, kao i sudionici seminara iz cijele Hrvatske predvođeni članicom Organizacijskog odbora, legendarnom hrvatskom paraolimpijkom i dopredsjednicom Hrvatskog Paraolimpijskog odbora Anom Sršen.

-Moram prije svega reći da su znanost i struka učinili svoje, sva vitalna pitanja su riješena i sada se okrećemo našoj Državi da nakon ovog savjetovanja bude zakonska obaveza obuke neplivača u osnovnim školama, odnosno da niti jedno dijete ne može završiti školu dok ne nauči plivati. To je i najveći zaključak ovog Savjetovanja ako i druga važna stvar, a to je da obuka neplivača bude i programska obaveza. Trenutno imamo godišnje 90 utopljenih u Hrvatskoj što je nažalost drugi uzrok smrti u našoj zemlji nakon prometnih nesreća. U ovom trenutku u Hrvatskoj imamo više od 60% djece i mladih koji ne znaju plivati što je vrlo zabrinjavajuće da se gubi život u 21. stoljeću zbog neznanja plivanja. Zato ustrajemo na ovome i vjerujemo kako će i uspjeti – rekao je Findak.

Ravnatelj Uprave za sport Ministarstva turizma i sporta Krešimir Šamija naglasio je kako najveća poanta ovog savjetovanja upravo njegov radni naslov “Znanje plivanja – civilizacijska potreba suvremenog čovjeka”.

-Plivanje je pitanje opće kulture čovjeka, mislim da svako dijete kao što mora naučiti hodati, pričati, trčati i pisati tako bi trebalo naučiti i plivati. Zadatak ovog savjetovanja je raspraviti dodatno o ovoj temi ,ali i dati moguća nova rješenja, a nama nam sa strane Vlade i Ministarstva je da učinimo sve što možemo kako bi doprinijeli rješavanju ovog problema. Mi kao Ministarstvo već radimo na tom području našom akcijom ”Hrvatska pliva” koju provodimo već dvije godine u suradnji s Hrvatskim plivačkim savezom i dajemo sve od sebe kako bi kroz projekte svim sredinama omogućili obuku plivanja, ali jedini pravo rješenje je sustavan način i obveza škole plivanja u osnovnim školama – rekao je Šamija.

U sklopu otvaranja Savjetovanja nazočnima se obratila i izaslanica župana VPŽ Igora Androvića, pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje i demografiju Martina Bunić naglasila j kako i Županija čini sve kako bi plivanje postalo potreba svakog čovjeka.

-Ovo Savjetovanje je odličan način borbe da se obuka neplivača uvede kao obvezno u škole i nadam se kako ćemo svi zajedno na lokalnim, županijskim i državnim razinama činiti sve da to do toga dođe. Razumijevanja sa svih ovih strana za ovaj problem itekako ima i sigurna sam da će ciljevi ovog Savjetovanja biti uključeni u sustav odgoja i obrazovanja. Na organizacijskom odboru prije ovog otvaranja već smo dogovorili određene sastanke kako bi sve zaključke s ovog Savjetovanja prenijeli u Ministarstvo da se što prije dođe do adekvatnih rješenja – rekla je Bunić.

Gradonačelnik Orahovice Saša Rister istaknuo je kako Grad stoji na raspolaganju za svaki vid pomoći i suradnju u rješavanju ovog važnog problema.

-Prije svega ponosan sam kako je baš Orahovica domaćin ovog 16. Savjetovanja obuke neplivača jer i mi imao kapacitete kao što us bazen ovdje na Merkuru i naše Jezero za itekako pomoći i biti dio ove priče, a poznato je kako Grad ima odličnu suradnju s Crvenim križem, našim Fakultetom tako da svakako stojimo na raspolaganju i kao Grad i ja osobno kao gradonačelnik za svu pomoć koja bude potrebna – rekao je Rister.

Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Aleksandar Včev na kraju je naglasio kako je Fakultet aktivni suradnik ove priče, a usto tako kako je plivanje uz činjenicu da je civilizacijska potreba suvremenog čovjeka, i odličan način čuvanja zdravlja.

-Velika je i snažna suradnja Hrvatskog crvenog križa, našeg Fakulteta i Grada Orahovice jer su dio nastavnika i studenata volonteri u Crvenom križu i aktivni su sudionici obuke neplivača u ovom našem bazenu na Merkuru. Sada nam slijedi renoviranje tog bazena putem kojeg se mijenja način dezinficiranja, sve će biti na biološki način bez korištenja klora koji mnogoj djeci izaziva razne alergije i dosta ih baš zbog toga nije moglo završiti školu plivanja. Naravno da je plivanje itekako važno za zdravlje, posebno kod bolesnika s problemima sa skeletnim i mišićnim sustavom. Plivanje za njih čini iznimno važne vježbe, a da pri tome ne opterećuju zglobove koji su im oštećeni. To je zapravo jedini način fizičke aktivnosti koju oni mogu u potpunosti odraditi – zaključio je Včev.

