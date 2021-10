Bojan Mijok, pročelnik za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ: Nastavljamo s mjerom kreditiranja jesenske i proljetne sjetve

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu VPŽ Bojan Mijok, na sjednici Županijske skupštine govorio je o projektu Virovitičko-podravske županije – kreditiranju jesenske i proljetne sjetve.

– Ovaj program ostvaren je uz suradnju s pet poslovnih banaka na području naše županije. Posljednje godine imali smo 20 poljoprivrednika koji su se javili za navedenu mjeru. Virovitičko-podravska županija im je subvencionirala kamate na kreditne linije, pa je kamata krajnjem korisniku iznosila “nula” posto. Poljoprivrednici su sredstva koristili za sjeme, presadnice za povrtlarske kulture, nabavku zaštitnih sredstva i gnojivo za poljoprivredne kulture u proljetnoj i jesenskoj sjetvi i povrtlarske kulture, ili za vlastitu proizvodnju poslovnih subjekata. Pokazalo se to kao odlična mjera, uz kreditne linije koje su iznosile od 20.000 do 500.000 kuna. Mi ćemo s ovim programom nastaviti i nadalje očekujući još više korisnika nego ih je bilo do sada. Na ovaj način naši poljoprivrednici i oni koji žive od poljoprivrede, imaju jeftiniju poljoprivredna proizvodnja. Kada smo kretali s ovim subvencijama, prije nekoliko godina, imali smo ugovor samo s jednom bankom, a danas ih je pet – zaključio je Mijok.

(vpz.hr)