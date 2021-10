DANI KRUHA Recepti gastro blogerice Sanje Mijac od kojih rastu zazubice

Svake godine tijekom listopada u dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama te ostalim odgojnim ustanovama obilježavaju se Dani kruha. Manifestacija je to kojom se nastoji upoznati djecu s blagovanjem kruha, narodnim običajima, plodovima zemlje, ukazati na važnost zdrave prehrane, ali i na problem gladi u svijetu.

Nekima od nas prva asocijacija na Dane kruha je – dječja zaboravljivost. Iako bi nas učiteljica na vrijeme obavijestila kako bi povodom Dana kruha u školu trebalo donijeti poneki pekarski proizvod, dječja razigranost učinila bi svoje te bi često tu informaciju s roditeljima podijelili dan prije događaja. To bi rezultiralo maminim ponešto jačim miješanjem tijesta uz poneko mrmljanje u bradu ili ranojutarnjim odlaskom u najbližu pekaru. Takve uspomene nam danas izvlače osmijehe na lica, pogotovo onima koji su i sami postali roditelji.

Bili roditelj kojemu treba inspiracija ili jednostavno uživate u ukusnim pekarskim proizvodima, povodom ovog dana zahvalnosti za plodove zemlje koji se obilježava 17. listopada zamolili smo Sanju Mijac, poznatu virovitičku gastro blogericu i autoricu popularnog bloga Domaćica da s nama podijeli nekoliko svojih najdražih „kruhastih“ recepata koji će zadovoljiti ljubitelje slatkog, ali i slanog.

BRZE POGAČICE S ČVARCIMA

Potrebni sastojci:

550 do 650 g glatkog brašna

200 g mljevenih čvaraka ili Čvarkomaza, namaza od domaćih čvaraka i svinjske masti

350 ml tekućeg jogurta

3 jaja

2 praška za pecivo

1 žlica šećera

1 žlica soli

papra po ukusu

Dodatno:

1 jaje

malo soli

sjemenke po želji

Priprema:

Zavisno koliko su čvarci masni, toliko će vam trebati brašna. Ukoliko koristite Čvarkomaz trebat će vam 650 grama brašna, najbolje da u posudu najprije stavite 550 grama brašna te ukoliko bude potrebno dodavate ostatak. Sve sastojke stavite u posudu i zamijesite glatko tijesto. Tijesto uz pomoć malo brašna oblikujte, pa ga na pobrašnjenoj podlozi razvaljajte na debljinu od 2 centimetra. Dvije velike tepsije obložite masnim papirom za pečenje. Modlicom režite pogačice pa ih stavljajte u tepsije, pritom ostavljajući malo mjesta između svake. Razmutite jedno jaje s malo soli i njime premažite pogačice. Pospite ih sa sjemenkama po želji. Pećnicu stavite da se grije na 200 C, a pogačice ostavite da malo odstoje na sobnoj temperaturi. Kada se pećnica ugrije, stavite peći pogačice na oko 20 minuta, odnosno dok ne porumene sa svih strana.

POGAČICE SA SIROM

Potrebni sastojci:

250 g maslaca ili margarina

250 g mekog ili oštrog brašna (možete i pomiješati pola, pola)

250 g svježeg sira

1 prašak za pecivo

1 do 2 žličice soli

2 jaja

Priprema:

U veliku posudu naribajte maslac ili margarin, dodajte svježi sir i jedno jaje, brašno, sol i prašak za pecivo. Rukama zamijesite glatko, pomalo ljepljivo tijesto. Ukoliko treba još brašna, slobodno dodajte šaku ili dvije. Tijesto treba ostati malo ljepljivo jer će se maslac pod toplinom ruku otopiti. Tijesto stavite u vrećicu i neka odstoji u frižideru oko 2 sata kako bi se stvrdnulo. Pećnicu zagrijte na 200 C. Ohlađeno tijesto razvaljajte na debljinu od 2 do 3 centimetra na dobro pobrašnjenoj podlozi. Čašom režite oblike i stavljajte na masni papir za pečenje. Pritom svaki put umočite čašu u brašno kako vam se ne bi ljepila za tijesto. Pogačice premažite s drugim jajetom kojeg ste prethodno malo izmutili vilicom i posolili. Pospite pogačice sezamom ili kimom. Pecite ih u zagrijanoj pećnici između 15 i 20 minuta, odnosno dok ne porumene.

PLETENICA

Potrebni sastojci:

4 dl toplog mlijeka

500 g glatkog brašna

1 žlica šećera

1 žličica soli

1 vrećica suhog kvasca

50 ml ulja

Dodatno:

1 jaje za premaz

sjemenke po želji

Priprema:

Mlijeko samo malo zagrijte da bude toplo, nikako vruće. U posudu za miješanje dodajte sve sastojke i zamijesite malo mekše tijesto. Nemojte dodavati još brašna. Kada se tijesto zamijesilo pobrašnite ga sa svih strana, malo oblikujte u kuglu, pobrašnite, pokrijte i ostavite na toplom da se diže otprilike dva sata, ili dok se udvostruči svoj volumen. Tijesto zatim premjestite na radnu površinu, te ga samo malo premijesite. Izrežite ga na tri jednaka dijela i opet malo premijesite. Svaki dio oblikujte u valjak dužine 25 centimetra. Ispletite pletenicu i premjestite ju u tepsiju obloženu masnim papirom za pečenje. Rubove onako malo „zataknite“ ispod kako bi vam bila ljepša i premažite ju umućenim jajetom u koje ste dodali malo soli. Pospite ju sjemenkama po želji. Pećnicu stavite da se grije na 200 C, te stavite pletenicu na toplo da se diže u međuvremenu. Ako vam prostorija nije topla ili nemate radijator ili peć pored kojeg biste ju stavili, onda pričekajte dok tijesto još malo ne naraste. Stavite pletenicu peći na otprilike 30 minuta.

CIMET ROLICE

Sastojci za tijesto:

540 g glatkog brašna

80 g šećera

1 instant kvasac

2 jaja

80 g otopljenog maslaca

250 ml mlijeka

prstohvat soli

Sastojci za nadjev:

80 g otopljenog maslaca

200 g smeđeg šećera

3 žlice cimeta

grožđice po želji

Dodatno:

oko 50 do 70 g maslaca

100 g šećera u prahu

malo vode ili mlijeka

Priprema:

Od svih sastojaka za tijesto zamijesite glatko tijesto, te ga ostavite na toplom dok ne udvostruči volumen. Dignuto tijesto premijesite, pa ga na pobrašnjenoj podlozi razvaljajte u pravokutnik dimenzija 30×40 cm. U manjem lončiću otopite maslac za nadjev, a smeđi šećer i cimet zasebno pomiješajte u jednoj posudici. Tijesto premažite maslacem i po maslacu posipajte cimet šećer. Ukoliko volite, posipajte i grožđice. Tijesto zamotajte u roladu (ne prečvrsto) te ju izrežite na 12 do 13 rolica širine između 3 i 5 cm. Cimet rolice poslažite u tepsiju obloženu papirom za pečenje, pritom ostavljajući malo mjesta između njih. Ostavite ih na toplom da se dižu otprilike 30 minuta, a za to vrijeme zagrijte pećnicu na 200 C. Prije pečenja ih premažite s još malo otopljenog maslaca. Pecite ih između 20 i 30 minuta. Pred kraj pečenja, na rolice možete staviti komad papira za pečenje kako vam ne bi previše potamnile. Po želji ih pospite s preljevom kojeg pripremite na način da prosijete oko 100 grama šećera u prahu kojem dodate jednu ili dvije žlice vode, sve dobro promiješate i prelijete po rolicama.

BANANA KRUH

Sastojci:

3 zrele banane

1 jaje

prstohvat soli

50 ml ulja

1.5 šalica mekog brašna

1 šalica šećera

1 žličica praška za pecivo ili sode bikarbone

Dodatno:

po želji kokos, čokolada, orasi, bademi, lješnjaci, jabuka…

Priprema:

Pećnicu upalite na 180 C i ostavite da se grije. U posudi zgnječite banane, dodajte im umućeno jaje, prstohvat soli i ulje te sve dobro izmiješajte. U smjesu dodajte brašno, šećer i prašak za pecivo. Ponovno sve zajedno dobro izmiješajte pjenjačom. Po želji dodajte kokos, čokoladu ili bilo kakvo suho voće ili orašide po želji. Tepsiju obložite masnim papirom za pečenje, smjesu izlijte u tepsiju, malo poravnajte i stavite peći oko 40 minuta. Probajte sa čačkalicom je li kruh gotov, ukoliko čačkalica izađe suha, kruh je pečen. Ukoliko vam kruh potamni, to je normalno, ne brinite se. Ja sam ga pekla u tepsiji srednjeg promjera, onoj starinskoj bakinoj, čiji promjeri su 17×9. Kolač čuvajte u plastičnoj posudi da ostane svjež i nekoliko dana.

