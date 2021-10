FOTO Papuk zasluženo do slavlja u županijskom derbiju, Miroslav Rukavina s dva pogotka ‘presudio’ Virovitičanima

Jedanaesto prvenstveno kolo 3. HNL Sjever donijelo je u Orahovici županijski derbi između domaćeg Papuka i Virovitice. Papuk je u utakmicu ušao kao favorit i na terenu to i pokazao te na kraju zasluženo slavio s konačnih 2:0 golovima svog najboljeg strijelca Miroslava Rukavine.

Počelo je ‘vatreno’, domaćin je poveo već u 2. minuti. Desnu stranu probio je Marin Zdelar, odigrao ‘dupli pas’ s Miroslavom Rukavinom, ušao u kazneni prostor gdje ga ruši Davor Sinjaković i sudac Sabljić opravdano pokazuje na bijelu točku. Miran i precizan bio je već spomenuti Rukavina.

Papuk je na početku bio puno bolja momčad, no Virovitica se ‘trgnula’ i već u 15. minuti imala matnu situaciju. Nakon jednog ‘flipera’ u kaznenom prostoru domaćina, najbolje se snašao Nikola Suvajac koji je smirio loptu i uputio snažan udarac koji završava na lijevoj vratnici Mahačekovih vrata, a ‘odbijanac’ Vratković šalje duboko u polje gostiju.

U 21. minuti zicer s druge strane, odlično je loptu u prostor dobio mladi Matej Rukavina, ušao u kazneni prostor i izbio sam pred vratara no njegov niski udarac odlično brani Krešimir Tomljanović. U 31. Marin Čavić probija desnu stranu, daje loptu za Špoljarića koji ‘vara’ svog čuvara na gol aut liniji na samom rubu šesnaesterca gdje biva srušen i Papuk dobiva ‘skraćeni korner’. Odlično ubacuje Tin Jusup, a na petercu su sami Špoljarić i Miroslav Rukavina koji se ‘sudaraju’ u zraku i prigoda odlazi u nepovrat.

S minimalnom prednošću Papuka otišlo se na odmor, a u nastavku je momčad Martina Majdenića stala u svoj prepoznatljivi niski, srednji ‘blok’ kojim je u sredini odlično ‘dirigirao’ Jurica Šantić te prijetila iz kontre preko Čavića i Rukavine. Taj dvojac donio je Papuku drugi pogodak u 54. minuti. Loptu je ‘maestralno’ iz posljednje linije povukao Vratković, ‘gurnuo’ na bok za Marina Čavića koji ubacuje poluvisoku loptu u peterac za Miroslava Rukavinu, a ovaj ju ‘lucidno’ s ‘osjećajem’ prima, prebacuje s desne na lijevu nogu i slijedi precizan udarac u donji lijevi Tomljanovićev kut za 2:0.

Brzo zatim Matej Rukavina još jednom izbija sam nakon odlične asistencije prezimenjaka Miroslava, no i ovog puta Tomljanović je uspješniji. Virovitička momčad do kraja susreta pokušala je iz dvije prigode ublažiti poraz, ali dva udarca otišla su visoko preko domaćeg gola, prvi Frana Pristera te Nikole Suvajca iz slobodnog udarca.

Papuk se novom pobjedom približio samom vrhu, dok Virovitica i dalje ostaje na dnu ljestvice sa samo jednim osvojenim bodom.

-Otvorili smo dobro utakmicu, dali brzi pogodak, imali i zicer, no s druge strane i Virovitica je imala dvije dobre šanse. Poslije toga smo dominirali, stvorili nekoliko odličnih prigoda i na poluvrijeme trebali otići s većom prednosti, no nismo i kako to u nogometu uvijek biva, malo se uvukla nervoza i doživjeli smo jedan određeni pad, ali samo u posjedu jer nam protivnik nije ozbiljno zaprijetio. U drugom dijelu ulazimo ozbiljnije, vršimo pritisak na njihovu zadnju liniju što je i donijelo taj drugi pogodak kojim smo mirno priveli utakmicu kraju. Nisam baš zadovoljan igrom, imali smo puno tehničkih pogrešaka, ali pobjeda je tu i prije svega ne mogu ništa zamjeriti svojim dečkima na volji, angažmanu i htjenju. To su takve utakmice, tvrde i teške, i upozoravao sam na to prije početka, ali na kraju je sve dobro ispalo, tri boda ostala su kod kuće – rekao je trener Papuka Martin Majdenić.

Krešimir Crvenka, ‘prvi čovjek struke’ momčadi s Vegeške čestitao je Orahovčanima na pobjedi.

-Ma nema se tu što puno za reći, Papuk je bio bolji, s više želje, borbe, volje i agresije i to su kapitalizirali i ja im čestitam na pobjedi. Mi smo na trenutke pokazali neke trzaje dobre igre, ali to nije dovoljno za treću ligu, daleko je to od nečeg čime bi se bodovi, posebno u gostima mogli uzimati. Ništa, idemo dalje, hrabro pa kako bude – rekao je Crvenka.

Oko igrača utakmice ovoga puta nije bilo dvojbe.

-Moram pohvaliti sve moje igrače, posebno Šantića i Bušljetu u veznoj liniji te Stipu Čavića i Marina Vratkovića u obrani, ali kada ti čovjek već nekoliko utakmica igra ozlijeđen, a redovno zabija, moraš ga izdvojiti. Miroslav Rukavina je definitivno vaga na našu stranu i zasluženo nosi epitet igrača utakmice – zaključio je Majdenić.

Papuk – Virovitica 2:0

Igrač utakmice: Miroslav Rukavina

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)