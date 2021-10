FOTO Županijski derbi s tri isključenja i sedam pogodaka: Odlična partija Pecolaja i Petrinića, Slatina pobjedom ‘ostala u igri’ za jesenski naslov

Na stadionu Antuna Tone Butorca u Slatini, u sklopu 9. kola 4. lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica, odigran je još jedan županijski derbi u kojem su snage odmjerili domaća momčad i Graničar Bušetina. Ulaznica koju su gledatelji platili prije početka susreta, vrijedila je definitivno svake ‘lipe’. Vidjeli smo danas sedam pogodaka i čak tri isključenja, ali krenimo redom…

Već u 5. minuti utakmice momčad trenera Stjepana Pleše ‘šokirala’ je domaće navijače i stigla do početne prednosti. Sjajno je loptu iza domaće obrane ‘podvalio’ Rene Prugovečki, a ‘hladan kao špricer’ u završnici bio je brzonogi Karlo Petrinić, koji je ‘zaobišao’ istrčalog vratara Bunjevca i poentirao za 0:1.

Taj je pogodak dodatno ‘razbudio’ Pemperovu momčad koja samo dvije minute kasnije ima možda i najbolju priliku za poravnanje rezultata. Nakon jednog duela u gostujućem kaznenom prostoru glavni sudac Rupčić pokazao je na bijelu točku. Loptu je namjestio Robert Šomođi, snažno opalio i prepucao vrata mladog Stjepana Viljevca, prednost ostaje na strani bušetinske momčadi.

Isti igrač preuzeo je na sebe odgovornost i kod jednog slobodnog udarca desetak minuta kasnije, a kakav je bio njegov pokušaj jasno je ‘pokazala’ burna reakcija domaćeg stratega Pempera.

Do 40. minute igralo se uglavnom na sredini terena, bez pravih prilika, a onda jedna situacija koja je ‘podigla na noge’ domaću publiku. Ne, nije to bio izjednačujući pogodak, već ‘pogibeljan’ start gostujućeg stopera Ivana Mikolčića na nogu domaćeg igrača Matea Jerešića. Kako je izgledalo ‘na prvu’, ‘pravo je čudo’ što je slatinski veznjak prošao bez teže ozljede. Mladi sudac Rupčić pokazao je Mikolčiću direktan crveni karton.

Posljednju prigodu u prvom dijelu imala je domaća momčad. Nakon jednog ubačaja iz kuta i ‘odbijanca’ na desetak metara, ponovno se na lopti našao Šomođi, ali ni ovog puta nije uspio pogoditi okvir Viljevčevih vrata. To je bilo sve u prvih 45 minuta, na predah se otišlo s minimalnom gostujućom prednosti.

Samo petnaest minuta igre u nastavku bilo je dovoljno za preokret. ‘Pogodio’ je Pemper s izmjenama na poluvremenu, u igru je ušao Renato Pecolaj (umjesto Denisa Hodaka) i već u 52. minuti asistirao za kapetana Ozrena Vurdelju, koji je nadskočio gostujuću obranu i matirao Viljevca za 1:1.

Samo par minuta kasnije ponovno se ‘trese’ mreža Graničar Bušetine, fantastičan pogodak djelo je domaćeg veznjaka Mateja Kupresa. Vrlo preciznim i lijepim udarcem s dvadesetak metara donio je Pemperovoj momčadi prvu prednost u ovom susretu.

Igrač manje kao da nije bio dovoljan hendikep momčadi Stjepana Pleše, koja je u 63. minuti ostala bez još jednog igrača. Nakon prekršaja na sredini terena drugi žuti karton zaradio je iskusni Borna Mimić i tu je bio ‘kraj’ svim nadama gostujućih igrača u povratak – barem su tako mislili domaći navijači, pogotovo nakon što je Florijan Rupčić postigao u 69. minuti svoj sedmi ovosezonski pogodak i povećao prednost Slatine na 3:1.

‘Opustili’ su se domaći igrači, kao da su već upisali tri boda, a onda Plešina momčad s dva igrača manje smanjuje na 3:2. ‘Bljesnula’ je kontra u 75. minuti, Petrinić je ‘pobjegao’ domaćoj obrani i još jednom smireno matirao Bunjevca u situaciji ‘jedan na jedan’. Na žalost gostujućih navijača, taj je rezultat na semaforu stajao samo jednu minutu. Loptu je na dvadeset metara od vrata Stjepana Viljevca primio Rupčić, ‘odložio’ u stranu za Pecolaja, a ovaj rutinski zabija i podiže prednost Pemperove momčadi na 4:2, ali ni tu uzbuđenjima nije bilo kraja.

U 81. minuti nova kontra desetkovane, ali i dalje ‘borbene’ Graničar Bušetine. Ponovno je najbrži bio Petrinić, ali ovog puta ruši ga posljednji igrač na terenu, Brazilac Willian Cristino de Oliveira i sudac mu opravdano pokazuje direktan crveni karton. Petrinić je odlučio izvesti slobodan udarac, lopta je ‘prohujala’ preko ‘živog zida’, ali uslijedila je odlična intervencija vratara Roberta Bunjevca.

Nije stala gostujuća momčad, nastavila je pritiskati s dva igrača manje i umalo stigla do novog pogotka pred sam kraj susreta. ‘Milimetri’ su dijelili Petrinića od hat-tricka u ovom susretu, ‘zatresla’ se domaća vratnica.

I onda, u posljednjem napadu, u sudačkoj nadoknadi, Slatina postiže peti pogodak za ‘točku na i’ izuzetno uzbudljivog i zanimljivog županijskog derbija. Precizan je bio drugi Brazilac u domaćim redovima, Yuri Nicolas Silva Nascimento.

-Očekivao sam tešku utakmicu, na kraju je takva i bila. Gledao sam u nekoliko navrata Graničar Bušetinu i rekao sam svojim igračima da samo maksimalnim angažmanom možemo doći do novih bodova, jer trenutno bodovno stanje gostujuće momčadi nije odraz njihove prave kvalitete, riječ je o puno kvalitetnoj ekipi koja zaslužuje biti bolje rangirana. Bez obzira na raniji dogovor, u susret smo ušli slabo i to nam se ‘obilo o glavu’. Niti smo kombinirali, niti smo, osim onog penala, stvorili ozbiljniju prigodu za pogodak. S obzirom da smo na startu drugog dijela imali igrača više, tražio sam bržu loptu i brže kretanje, osvježio sastav, napravio neke rošade i urodilo je plodom. Vjerojatno će se naći netko i pitati zašto pojedinci nisu igrali od prve minute, ali pobjednički sastav se rijetko mijenja, na teren sam poslao ekipu koja je odigrala dobro prošle subote i pobijedila Pitomaču – rekao je Damir Pemper te izdvojio Pecolaja kao najboljeg u današnjoj predstavi, naglasivši kako je osim asistencije i pogotka u nastavku utakmice donio baš ono što im je bilo prijeko potrebno, a to je brži protok lopte.

Momčad Graničar Bušetine danas je izgubila, ali ni u jednom trenutku, unatoč velikom hendikepu nakon dva isključena igrača, nije ‘izvjesila bijelu zastavu’.

-Od srca čestitam svojim igračima na htjenju, agresivnosti, energiji i svemu onome što su pokazali u igri protiv Slatine. Ostali smo bez još dva igrača, a čeka nas susret s predavačkim Dinamom. U ovakvim okolnostima, kakve su bile danas, jednostavno smo dali svoj maksimum, ali očito protiv nekih stvari ne možemo. Čestitam domaćoj ekipi na pobjedi – prokomentirao je gostujući trener Stjepan Pleše.

Slatina u idućem kolu dočekuje posljednjeplasirani Graničar iz Đurđevca, a ovom je pobjedom ostala u ‘igri’ za naslov jesenskog prvaka.

Slatina – Graničar Bušetina 5:2

Igrač utakmice: Renato Pecolaj

(www.icv.hr, ts, foto: D. Fišli)