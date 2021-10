Heroj Siniša Kanis istrčao više od 60 kilometara za svoje poginule suborce i 132. brigadu: Bilo je emotivno, srce i duša veći su od svega

Heroj i invalid Domovinskog rata, nevjerojatno velikog ‘hrvatskog srca’, čovjek kojem se treba ‘pokloniti’. On je Siniša Kanis, hrvatski branitelj koji je napravio ‘ekstra’ pothvat, a posvetio ga je svojim poginulim suborcima i 132. brigadi. Siniša je u utorak, 19. listopada pretrčao više od 60 kilometara od Valpova do Orahovice sa svetim hrvatskim barjakom u rukama i poginulim suborcima u srcu i duši.

Sve ovo dio je prelijepe priče koju je organizirala Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a Virovitičko-podravske županije čiji je Siniša dopredsjednik, kako bi se uključili u obilježavanje 30. obljetnice 132. brigade HV-a i 2. bojne 132. brigade.

Ovaj memorijalni ultramaraton povezao je Valpovo, Našice i Orahovicu, jer je 2. bojna 132. brigada prvo bila dio 107. brigade HV Valpovo, pa kasnije prešla u 132. Brigadu Našice – Orahovica. Start je bio u 8:00 sati u Valpovu kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima 107. brigade u ulici kralja Petra Krešimira IV. a cilj u središtu Orahovice kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u 15 sati i 40 minuta.

-Što da kažem, umoran sam, iscrpljen fizički, ali srce i duša su mi veći od svega. Iz Valpova me ispratila Udruga udovica poginulih hrvatskih branitelja Valpovo – Belišće, Krunčica Rupić, iz HVIDR-e Valpovo Milan Velcar te iz UDVDR-a Valpovo Vlado Benko. U Našicama su me dočekali ratni zapovjednik bojnik Ivica Pelin, satnik Zlatko Buha, iz Udruge udovica poginulih hrvatskih branitelja Našice Snježana Marod, iz HVIDR-e Našice Miroslav Ranogajec, ratni veterani i suborci, prijatelji, trkači rekreativci grada Našica, a naravno i obitelj. Logistička potpora bio mi je prijatelj i suborac Hrvoje Korpak, a pratnja na biciklu cijelim putem ratni veteran i rekreativac, satnik Željko Kanđera. U Orahovici je bilo posebno emotivno, dočekan sam pljeskom od strane prijatelja i predsjednika Udruge Miroslava Milovukovića, gradonačelnika Orahovice Saše Ristera te mnogih predstavnika braniteljskih udruga iz Orahovice i Duge Međe. Hvala svima od srca, ovo je moj mali doprinos za veliku postrojbu HV-a i za sve one koji su dali svoje živote da bi Hrvatska danas bila slobodna i neovisna – rekao je Siniša Kanis.

Predsjednik UHBL PTSP VPŽ Miroslav Milovuković odao je veliko priznanje i zahvalnost svom kolegi Siniši.

-Trideset godina je prošlo, ali mi smo tu da čuvamo istinu o onome što je i kako bilo u Domovinskom ratu. Siniša je svakim korakom danas to učinio, došao je na cilj već na izmaku snaga, ali u njegovim očima je vidljiva nevjerojatna snaga. Ovo je jedino što možemo učiniti za naše suborce i zato Siniša hvala ti od srca – rekao je Milovuković.

Predsjednik UDVDR-a 2. bojne 132. brigade Orahovica Jozo Šramek naglasio je kako je ovo čin koji čuva uspomenu na Domovinski rat.

-Hvala Siniši koji je ovo učinio srcem i zahvaljujem mu što je na ovaj način napravio najljepši mogući čin za sve branitelje 2. bojne i kompletne 132. brigade da se oni nikada ne zaborave. Ovakvi herojski pothvati su način da se očuva istina o Domovinskom ratu i sjećanje na naše branitelje i zato je teško sada pronaći prave riječi, veliko hvala Siniši – rekao je Šramek.

Gradonačelnik Saša Rister također se zahvalio Siniši Kanisu na ovom velikom djelu.

-Ovo jako puno znači i za grad Orahovicu jer znamo da je 2. bojna 132. brigada obranila ovo područje i da je Siniša bio jedan od njih, a danas pokazuje kolika je ta njegova hrabrost nemjerljiva. Posebna veličina ovog čovjeka je u tome što je sve ovo posvetio svojim poginulim suborcima, onima koji su dali najsvetije od sebe za Domovinu, svoj život – zaključio je Rister.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)