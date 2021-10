Jubilarna 45. Izložba malih životinja u hali Viroexpo od 15. do 17. listopada

Udruga uzgajatelja malih životinja “Golub” Virovitica organizira svoju jubilarnu 45. Izložbu malih životinja. U okviru ove izložbe organiziraju i Državnu izložbu mladog uzgoja golubova, peradi, kunića, ptica i zamorčića.

Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji moći će se razgledati oko 500 primjeraka golubova, 150 kunića, 200 primjeraka ukrasne i vodene peradi, oko 50 komada ptica, papiga i raznolikih egzota te 20 zamorčića.

Izložba će se održati u prostorima multifunkcionalne dvorane Viroexpo u Virovitici. Svečano otvorenje izložbe predviđeno je u petak, 15. listopada u 15 sati.

Izložba će biti otvorena kroz tri dana, u petak od 15 do 20 sati, u subotu od 7 do 20 te u nedjelju od 7 do 14 sati. U nedjelju će se u prijepodnevnim satima održati i prodaja malih životinja, hrane i opreme.

– Molimo sve posjetitelje da se pridržavaju mjera određenih od strane nacionalnog stožera. Sa uputama vezanim uz primjenu naloženih mjera moći ćete se upoznati i prilikom dolaska na samu izložbu. Posjetite nas i uvjerite se u ljepotu malih životinja – poručili su organizatori.

(www.icv.hr)