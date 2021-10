JUNIORI U zaostaloj utakmici 5. kola Bratstvo danas dočekuje Suhopolje: Slavonija gostuje u Zdencima, Voćin na svom terenu ugošćuje Dinamo

Ovog vikenda na rasporedu su dvije zaostale utakmice kod juniora u skupini Virovitica-Pitomača, dok će se u skupini Slatina-Orahovica odigrati osmo kolo.

JUNIORI VIR-PIT A

Nogometaši Pitomače osigurali su naslov jesenskog prvaka s pet pobjeda i jednim neriješenim rezultatom što ih je dovelo do trenutnih 16 bodova, nedostižnih za prvog pratitelja No Limit TVIN koji uz utakmicu manje ima 12 bodova. Gradina, koja je do sada odigrala najmanje susreta, njih četiri, bodovno priključenje samom vrhu moći se ostvariti ove subote u Rezovcu u zaostaloj utakmici 4. kola, dok će susret iz 5. kola danas u Gornjem Bazju odigrati Bratstvo i Suhopolje. Bit će ovo ujedno derbi začelja budući da je Bratstvo posljednje sa samo jednim osvojenim bodom, dok suhopoljski Grofovi imaju dva boda više.



Zaostala utakmica 5. kola, četvrtak 21. listopada u 19:30 sati

Bratstvo – Suhopolje

Zaostala utakmica 4. kola, subota 23. listopada u 12 sati

Rezovac – Gradina

JUNIORI SLA-ORA A

U skupini Slatina-Orahovica na rasporedu je ovog vikenda kompletno 8. prvenstveno kolo. Vodeću Slavoniju ugostit će zdenačka Sloga, pretposljednja momčad prvenstva, dok će drugoplasirana čačinačka Mladost na noge Crncu. Papuk će u Orahovici dočekati posljednjeplasiranu Mladost iz Miljevaca koja u dosadašnjem dijelu prvenstva nije uspjela doći do bodova, a u preostaloj utakmici osmog kola Voćin će na svom Livatku dočekati četekovački Dinamo.

8. kolo, subota 23. listopada u 15:30 sati

Crnac – Mladost (Čač)

Papuk – Mladost (Mi)

Sloga (Z) – Slavonija

Voćin – Dinamo (Č)

