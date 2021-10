JUNIORI VIR-PIT A Gradina u posljednje tri minuta ispustila dva gola prednosti: Begović promašio kazneni udarac, Ali i Štefoković ”isključeni” nakon završetka utakmice

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 6. kola u konkurenciji juniora.

Najzanimljiviji dvoboj skupine Virovitica-Pitomača odigran je u Gradini gdje je istoimeni domaćin dočekao Pitomaču. Gradina je u ovaj dvoboj ušla s dvije pobjede iz isto toliko odigranih susreta, dok je Pitomača do subotnjeg dvoboja imala maksimalnih 15 bodova. Već u 10. minuti utakmice za goste je dosuđen kazneni udarac, loptu je na ”kreč” namjestio Pavao Jan Begović, no njegov udarac nije pronašao put do mreže. Prvo poluvrijeme završilo je tako bez pogodaka, a svega dvije minute u nastavku bile su dovoljne Anti Gradinjanu da dovede svoju momčad u prednost. U 65. minuti utakmice Gradina je novim pogotkom imala 2:0, strijelac je bio Ivan Večera, no sve su ”ispustili” u posljednje tri minute. Begović je prvo ispravio ”pogrešku” iz prvog poluvremena, u 87. smanjuje na 2:1, a posljednji pogodak na utakmici, za konačnih 2:2, autogolom je postavio Nikola Mesec. Nezadovoljstvo rezultatom po završetku utakmice izrazili su Amar Ali i Dominik Štefoković koje je glavni sudac utakmice ”nagradio” crvenim kartonom.

Rezovac je na domaćem terenu stigao do druge prvenstvene pobjede, stradalo je Bratstvo iz Gornjeg Bazja. S dva brza pogotka Matea Lončarića, u 33. i 36. minuti, Rezovac je poveo 2:0, a posljednji pogodak za domaćina postigao je Mateo Sokolović u 68. minuti utakmice. Do kraja je Bratstvo uspjelo samo smanjiti prednost Rezovca, poentirali su Antonio Rajnović u 70. i Mateo Ivoš u 75. minuti, no do izjednačenja i preokreta rezultata ipak nije došlo.

U posljednjem susretu kola Suhopolje je na stadionu Park poraženo od No Limit TVIN-a rezultatom 3:1. Gosti su poveli nakon deset minuta igre golom Davora Crnojevića, a taj je pogodak ujedno bio jedini gol u prvih 45 minuta. Otvaranje drugog dijela donijelo je izjednačenje, mrežu je pogodio Luka Prpić, no veselje u domaćim redovima nije dugo trajalo. Samo tri minute kasnije za novu prednost No Limita pogađa Alessandro Alavanja. Konačnih 3:1 svojim je drugim golom postavio Crnojević pet minuta prije kraja iz kaznenog udarca.

Pitomača je i dalje vodeća na tablici s 16 bodova, drugo mjesto drži No Limit TVIN s devet bodova iz dvije utakmice manje, dok je s tri susreta zaostatka i sedam osvojenih bodova Gradina na trećem mjestu. Začelje tablice drži Bratstvo bez osvojenog boda.

(www.icv.hr, mra)