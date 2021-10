KINO SLATINA Ovog vikenda pogledajte animirani “Obitelj Addams: Izlet” i akcijski triler “Venom 2”

Kino Slatina vam i ovog vikenda donosi odlične naslove!

OBITELJ ADDAMS 2: IZLET – SINK

-animirani

Petak, 15.10. u 17:00

Subota, 16.10. u 17:00

U prvom filmu prognani iz svoga grada, mladi bračni par Gomez i Morticia Addams sele u napuštenu ludnicu u New Jerseyju. Okruženi močvarom, sigurni i skriveni maglom na vrhu planine, osnuju obitelj. Trinaest godina njihova kći Wednesday ispituje svoju majku o svijetu izvan njihovog doma, no zabrinuta Morticia svaku njezinu znatiželju prekine strahujući od ponovnog prognanstva. Wednesday se pobuni i obitelj Addams se spusti u mali grad. Dočekani su s gađenjem i strahom i pitanje je vremena kada će se građani htjeti riješiti ove čudne obitelji. No, na kraju svih peripetija sve sretno završi i građani ih prihvate u svoj grad shvativši da su svi zapravo malo čudni. U novom nastavku priče obitelj Addams je prihvaćena od strane svojih sugrađana i žive sretno iznad močvare. Pugsley i Wednesday su u godinama kada je djeci zadnja stvar na pameti družiti se s svojom roditeljima, no Gomez ima rješenje – obitelj Addams odlazi na obiteljski odmor!

Cijena ulaznice: 20 kuna

VENOM 2

-akcija, triler

Petak, 15.10. u 19:00 i 21:00

Subota, 16.10. u 19:00 i 21:00

Tom Hardy vraća se na veliko platno kao ubojiti zaštitnik Venom, jedan od najvećih i najkompleksnijih MARVEL-ovih likova. U režiji Andyja Serkisa glume i Michelle Williams, Naomie Harris te Woody Harrelson u ulozi negativca Cletusa Kasadya / Carnagea.

Cijena ulaznice: 25 kuna

(POU Slatina)