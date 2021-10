Košarkašice ŽKK Virovitice Z-17 poražene u Čakovcu u derbiju kola

U derbiju kola Regije Sjever za košarkašice do 17 godina starosti Virovitičanke je očekivalo teško gostovanje u Čakovcu protiv Radosti. Pred put trener Robert Fritz bio je u velikim problemima osobito na mjestu razigravača. Zbog bolesti nije mogao računati na Ivu Kurjančić te zbog ozljede na Martu Ledu Kalaš. Usprkos svemu djevojke su odlučile da pokušaju iznenaditi favoriziranu kadetsku ekipu prvoligašica iz Čakovca. Prva četvrtina protekla je u neizvjesnosti i igri koš za koš te završila 17:17 da bi u drugom dijelu nekolicina individualnih pograšaka prvenstveno u obrani dovela Radost do osjetnije prednosti. Virovitičanke su „upale u crnu rupu“ i domače igračice su serijom 16:3 došle do najveće prednosti na utakmici. Koš Radosti kao da je bio začaran. Ispadale su lopte kako na slobodnim bacanjima tako na zicerima. Čnilo se da nema spasa od visoke pobjede Radosti koja bi im gotovo osigurala titulu viceprvakinja u ovoj dobnoj kategoriji. Iako se u drugi dio ušlo se je sa rezultatom 35:24 Virovitičanke se ipak nisu predale. Mia Deskar dva puta je lijepo probila svoju igračicu, Lea Kozlinger ubacila „dugu dvojku“ i prednost domaćina se prepolovila.

Zakuhalo se je u Čakovcu no tada je iz igre nakon 10 uspješnih skokova morala izači Lana Cindrić. Hrabra Lana je unatoč bolesti htjela pomoći svojim suigračicama no potpuno ju je iscrpio tempo utakmice i trener Fritz bio je prisiljen izvršiti izmjenu. Iako ju je dobro zamijenila Ema Marjanović te uz 4 koša uhvatila i 3 lopte, osvojila dvije lopte te pri kraju „zalijepila“ lijepu blokadu prednost se nije uspjela stići. Svoje minute okrunila je košem i Martina Sabo te uhvatila jednu loptu i na kraju je utakmica završila 62:53 za Čakovčanke.

Double-double učinak ostvarila je Lucija Cindrić te uz 12 koševa ostvarila i 12 skokova te po dvije blokade i osvojene lopte. Dvoznamenkasti učinak koševa ostvarile su seke Nika i Lea Kozlinger i Mia Deskar. Nika Kozlinger postigla je 14 koševa uz 6 skokva i 4 asistencije. Mia Deskar postigla je 11 koševa uz 6 skokova, te po 3 asistencije i osvojene lopte. Lea Kozlinger uz 10 koševa podijelila i 3 asistencije i jedan skok i osvojenu loptu.

Na kraju utakmice trener Robert Fritz je rekao:

Čestitam Radosti jer su danas bili bolji protivnik. Na nama je da zaliječimo svoje ozlijede i bolesti te na uzvratu pokušamo pobijediti sa više od 10 koševa razlike i vjerojatno bi osvojili titulu viceprvakinja Regije-sjever što bi ujedno bio i naš najveći uspjeh u ovoj kategoriji. Na početku natjecanja cilj je bio medalja no nastavak dobrog rada dati će nam za pravo da poželimo i nešto više.

ŽKK Radost Čakovec – ŽKK Virovitica 62:53

ŽKK Virovitica: Kozlinger Nika 14, Deskar Mia 11, Cindrić Lucija 12, Kozlinger Lea 10, Sabo Martina 2, Marjanović Ema 4, Cindrić Lana, Pavelić Nika i Ojurović Lana. Trener: Robert Fritz.

(www.icv.hr, rc)