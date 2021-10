Memorijalni karate turnir u Ivancu: Dva zlata, pet srebra i tri bronce za Virovitičane

U nedjelju, 3. listopada u Ivancu je održan 13. memorijalni karate turnir. Članovi Karate kluba Virovitica bili su izuzetno uspješni.

Filip Pekić u kategoriji učenika do 35 kilograma i Jakob Đebro u kategoriji mlađih kadeta + 58 kilograma, bili su najuspješniji u svojim kategorijama te su osvojili prva mjesta i zlatne medalje. Đebro je nastupio i u kategoriji kadeta do 62 kilograma, u kojoj je osvojio srebrnu medalju.

Drugo mjesto i srebro osvojili su još: Nives Beatović u kategoriji učenica do 36 kilograma, Adrian Majstorović u kategoriji učenika do 31 kilogram, Vito Radelić u kategoriji do 41 kilogram te Chris Malčec u kadetskoj kategoriji do 61 kilogram.

Treće mjesto i brončanu medalju osvojili su: u kategoriji učenica do 40 kilograma Marija Knežević, Samuel Haić u kategoriji učenika do 28 kilograma i Fran Poljak u kategoriji učenika + 44 kilograma.

