Ministarstvo protiv online nastave i duljih praznika, odluka na županijama i školama

Hoće li se djeci produžiti jesenski praznici za još dva dana kako bi spojili cijeli idući tjedan, još uvijek nije poznato, a kako doznajemo s više strana, o tome će u konačnici odlučiti same županije. Među prvima koja bi mogla donijeti takvu odluku zbog velikog broja zaraženih u školama te potom prijeći na online nastavu je, neslužbeno, Istarska županija, piše Index.

Istra radi na donošenju novih mjera

Istarski stožer civilne zaštite ovog će tjedna donijeti, odnosno poduzeti određene mjere da bi se smanjio broj novozaraženih.

– Mi nismo ni za kakav lockdown, no razmatramo sve mogućnosti. Na stolu su sve opcije. Zaoštravanje mjera ne dolazi u obzir, međutim nešto ćemo morati poduzeti u suradnji s Nacionalnim stožerom civilne zaštite da bismo smanjili broj novozaraženih – izjavio je načelnik županijskog stožera civilne zaštite Dino Kozlevac, kojeg smo danas zvali za izjavu, no nismo ga uspjeli dobiti.

No, nešto kasnije dao je izjavu.

– Mi nismo još uputili nijedan konkretan zahtjev prema Nacionalnom stožeru s obzirom na stanje u Istarskoj, nego smo razmatrali stanje. Neslužbene medijske najave su bile da razmatramo da bismo škole stavili online. Moram reći da to ni u jednom trenu nije bila opcija. Bila je opcija da to produljimo na dva dana, jer su sljedeći tjedan tri dana doma djeca, pa još dva dana. No s obzirom na to da je to osjetljiva situacija, odlučili smo da ostajemo u školama, da ne idemo linearno u cijeloj Istri online – kaže Kozlevac.

– Rekli smo ravnateljima da procjenjuju situaciju i odlučuju o tipu nastave. To će se parcijalno određivati na području županije. Imamo 192 zaražena djeteta, imamo velik broj, gotovo 600 djece u samoizolaciji, no želim reći da ćemo vidjeti kako će se ove dane kretati. Brojke su velike u Istri, svakim danom sve veće, danas imamo 56 pozitivnih, ono što želimo je pozvati cijelu javnost u Istri da se suzdrže od većih javnih okupljanja, manifestacija jer se epidemiološka situacija pogoršava – rekao je na početku, prenosi N1.

Iako je ministar i šef Stožera Davor Božinović jučer izjavio da četvrtina zaraženih u posljednje vrijeme dolazi iz školskog sustava te da bi bilo dobro produljiti neodlazak u školu za dva dana oko praznika Svih svetih, ministar obrazovanja Radovan Fuchs se tome protivi. Poručio je kako ne planiraju intervenirati u školski kalendar.

Pavičin: Zasad nas nitko nije obavijestio da prelazi na online nastavu ili da produžuje praznike

Fuchsov savjetnik Božo Pavičin za Index je danas rekao da nisu donijeli nikakvu novu odluku i da stoje iza jučerašnjeg stava da nema mijenjanja školskog kalendara.

– Kao što smo i jučer rekli, Ministarstvo znanosti i obrazovanja neće mijenjati kalendar školske godine niti će učenicima produljivati jesenske praznike predviđene do srijede, 3. studenoga, a u uputama za škole već godinu i pol dana stoji da mogu odlučivati po kojem će modelu održavati nastavu. Zasad nas još nitko nije obavijestio da prelazi na online nastavu ili da produžuje praznike za dva dana – rekao je Pavičin.

Od dobro upućenog izvora doznajemo da je problem što se među djecom najviše širi zaraza, no ne samo zbog pohađanja nastave u školama već i zbog odlazaka na izlete i ekskurzije, gdje se djeca međusobno druže.

Pavić Šimetin: Županije same mogu odlučivati, čak i na razini škole se mogu donositi odluke

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin za Index je rekla da je na Ministarstvu znanosti i obrazovanja da donese odluku o produljenju jesenskih školskih praznika.

– Konkretna informacija čeka se od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Međutim, u uputama za škole stoji da županije same mogu odlučivati, pa čak i na razini škole se mogu donositi odluke o održavanju nastave uživo ili online – rekla je Pavić Šimetin.

Kazala nam je i kako je trenutno broj novooboljelih viši u odnosu na proljetni val te da je u usporedbi sa zimskim valom na dvije trećine.

– Što se tiče preminulih, brojke su na jednoj četvrtini zimskog vala i na razini jedne trećine proljetnog vala. Ne može se reći da je bolja situacija zato što preminuli kasne u odnosu na novooboljele tako da moramo pričekati, pa ćemo za dva tjedna moći uspoređivati – istaknula je Pavić Šimetin za Index.

– No ono što vidimo je da sad nešto manje strmo raste krivulja preminulih, dok su u 2. i 3. valu krivulje išle paralelno, to je posljedica cijepljenja, pogotovo starije populacije. Ako se i razbole, uglavnom imaju lakšu kliničku sliku i ne završavaju toliko sa smrtnim ishodom, kako bi završili da nisu cijepljeni. Među osobama niže životne dobi koje su preminule, to su uglavnom necijepljeni – kazala je Pavić Šimetin.

O covid-potvrdama: Nismo stava da imaju smisla za dućane

Navodi kako su istraživanja pokazala da maske nisu štetne i da je njihova prednost dokazana te da su efikasne u suzbijanju covida i drugih respiratornih infekcija.

– Sad nam je krenula polako i gripa, još nije epidemija, no među onima koji su oboljeli može biti onih s težom kliničkom slikom i ova mjera koju smo donijeli, da se pojača nošenje maske, jedina je sustavna mjera koja može pridonijeti smanjenom širenju covida. Druga je ta da na mjestima gdje ima puno zaraženih nastava bude na daljinu – naglasila je.

Osvrnula se i na covid-potvrde.

– Covid-potvrde imaju smisla u nekim okruženjima, to su zdravstvo i socijala i različita okupljanja, za to ima smisla. Ima li smisla za ulazak u dućane ili bilo gdje drugdje, nismo stava da to ima puno smisla, zato nismo išli u tom smjeru – kazala je za Index zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin.