MJESEC HRVATSKE KNJIGE U virovitičkoj knjižnici spisateljica Ivana Šojat predstavila novu knjigu „Štajga ili put u maglu“

U sklopu Mjeseca hrvatske knjige, manifestacije koja se tijekom listopada i studenog održava u Gradskoj knjižnici i čitaonici Virovitica, jučer (ponedjeljak) održan je književni susret s nagrađivanom osječkom književnicom Ivanom Šojat, kojoj je ovo prvi posjet autorice virovitičkoj knjižnici nakon osam godina, kada je predstavila svoj roman „Unterstadt“. Ovom prilikom virovitičkoj publici predstavila je svoju novu knjigu „Štajga ili put u maglu“.

Mnoštvu okupljenih kratko se obratio ravnatelj Gradske knjižnice i čitaonice Virovitica Robert Fritz, te je zahvalio autorici Ivani Šojat na dolasku, kao i knjižničarki i voditeljici stručno-znanstvenog odjela i informacijsko-posudbene službe Mirjani Kotromanović na moderiranju večeri.

– Iskreno ste me ganuli, koliko vas je došlo. To mi silno znači i srce mi je veliko kao kuća, i to višekatnica. Hvala vam puno – mnogobrojnoj publici se na dolasku zahvalila autorica te se osvrnula koliko se toga promijenilo u proteklih osam godina koliko je „izbivala“ od virovitičke publike.

– Promijenilo se dosta toga. Neke iluzije su se raspršile. Žao mi je što umjetnost i kultura zauzimaju sve manje mjesta po novinama i na televiziji, puno više gledamo političare i „celebrityje“. Takva su vremena, takvih vremena je bilo i prije ovog vremena, ali ja sam nastavila tim svojim tvrdoglavim putem. I dalje me jako zanima povijest, zanimaju me ljudi i međuljudski odnosi. Obitelj je moja preokupacija jer ona je temeljna građa svakog društva, ona je rasadnik ljudi i iz nje stasavamo ili u jake ljude koji poslije pomažu drugim ljudima ili u ranjene ljude koji poslije ranjavaju druge ljude. Zato je obitelj ono čime se bavim, bez obzira na teme koje proučavam, bez obzira na moje povijesne tematike, kao što moji čitatelji znaju – rekla je spisateljica te dodala kako se nada da se kao osoba nije promijenila jer je to „smrt“ svakog umjetnika, kada postane ohol.

Nakon zanimljivih diskusija o društvu u kojem živimo danas te iseljavanju mladih, razgovor je skrenuo i na temu večeri, odnosno roman „Štajga ili put u maglu“, o čijem nastanku je Ivana Šojat otkrila da je inicijalno bio dramski predložak, ali i njen najtanji roman.

– Ravnatelj Gradskoj kazališta „Joza Ivakić“ Vinkovci Zdenko Rečić me je „zaskočio“ s tom idejom, prvo sam ga odbila jer sam namjeravala pisati o vještici. Zamolio me da pristanem jer Vinkovci zaslužuju imati ono što je Osijek dobio s „Unterstadtom“. Osim što sam u djetinjstvu išla kod rodbine u Vinkovce, jako malo znam o gradu. Tada sam se sjetila dida Joze koji je radio u Vinkovcima, bake i djeda koji su se upoznali tamo, mog oca koji se rodio tamo, te sam pristala. Dobila sam sve potrebne materijale koje sam trebala, te ih proučila. Ravnatelj me upoznao sa Šefom Državnog arhiva u Vinkovcima, kojeg i spominjem u knjizi, odvozio me u mali Muzej željeznice u gradu, povezao me s Muzejom željeznice u Zagrebu. Napisala sam skicu za roman u kojoj nema toliko likova kao kasnije u romanu, broj likova je bio određen brojem glumaca – publiku koja je upijala svaku njenu riječ nasmijala je I. Šojat te dodala kako je nakon kazališne dramatizacije nastavila s istraživanjem, naišla na vrlo zanimljive detalje o Vinkovcima te napisala „Štajgu ili put u maglu“, svoj najtanji roman.

