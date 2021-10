Nekadašnji ‘dužnik’ sa 100 milijuna kuna, a danas najuspješnija tvrtka: PPK Valpovo godišnje ulaže 5 do 10 milijuna kuna u ratartsvo, nove investicije u navodnjavanje

Na poziv tvrtke PPK Valpovo, njihovo sjedište u Valpovu jučer (srijeda) je posjetio župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić sa suradnicima, kojemu je planove o daljnjem ulaganju, posebice u sustave navodnjavanja iznio Ivan Malić, predsjednik Uprave PPK Valpovka.

– PPK Valpovo je tvrtka koja upošljava 120 djelatnika, s ukupnim prihodom koji raste iz godine u godinu, a tijekom protekle četiri godine izvoz je rastao za 101posto. Riječ je uglavnom o poljoprivrednoj proizvodnji te proizvodnji poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. 2010. godine je M San grupacija preuzela Valpovku s oko 100 milijuna kuna duga, a danas je to tvrtka koja je dobila FINA-inu nagradu Zlatna bilanca 2021. za najuspješnijeg poduzetnika u 2020. godini u djelatnosti poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo – istaknuo je Malić.

Dodao je kako u idućih pet godina, ako se nastavi takav trend poslovanja, tvrtka može investirati dva do tri milijuna eura godišnje.

– Zato smatram da je suradnja s Osječko-baranjskom županijom izuzetno važna jer može biti na korist široj zajednici kojoj silno naginjemo. Nastojimo donirati dio svojih sredstava općinama, nogometnim klubovima i drugim subjektima u našoj sredini jer smo stava da dio svog uspjeha trebamo vraćati zajednici u kojoj živimo. Dio smo velike M san grupe, a kad smo ušli u poljoprivredu mnogima je to bilo čudno, međutim ona je danas unutar grupe najznačajnija djelatnost. Ukupno obrađujemo 15.000 hektara ratarskih površina te smo po količini obradive površine drugi sustav po veličini, odmah iza Agrokora. Također, imamo 106.000 hektara ribnjaka, bavimo se stočarstvom i ulažemo u sustav krava-tele te tov junadi, a imamo i 500 hektara lješnjaka i 120.000 tona silosa. Pravimo nešto više od milijun litara vina godišnje. Trenutno se usmjeravamo na eko proizvodnju u kojoj vidimo budućnost kroz proizvodnju ulja, brašna i sličnih proizvoda oslanjajući se na vlastite izvore i izvore kooperanata – naglasio je Malić.

Predsjednik Uprave PPK Valpovka dodao je još kako posljednjih godina tvrtka ulaže između pet i deset milijuna kuna godišnje, uglavnom u ratarstvo, a daljnje investicije planiraju u proširenje silosa i farmi, tvornicu stočne hrane i liniju riblje hrane. Veliki interes imaju i za sustave za navodnjavanje, prije svega na širem valpovačkom području, koje žele razvijati u suradnji s Osječko-baranjskom županijom.

– Sustavi za navodnjavanje koje su spomenuli čelnici PPK-a Valpova su jedan od strateških projekata Osječko-baranjske županije i budućnost poljoprivredne proizvodnje na našem prostoru. Zbog toga smo spremni biti partneri u njihovoj izgradnji kako bismo poljoprivrednim subjektima pomogli u proizvodnji i pravovremenom odgovoru na klimatske promjene. Smatram da je navodnjavanje budućnost u Slavoniji, a u suradnji s Hrvatskim vodama i resornim Ministarstvom, Osječko-baranjska županija će nastojati osigurati sustave za sve korisnike koji su iskazali potrebu – rekao je župan Anušić.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Silva Wendling osvrnula se na izgradnju sustava za navodnjavanje i nužnim ulaganjima u infrastrukturu.

– Kad govorimo o sustavu navodnjavanja Gat i da bi on bio u funkciji, potrebna je rekonstrukcija crpnih stanica postojećeg sustava koji je u jako lošem stanju. Prema podacima iz studije koju smo napravili, procijenjena vrijednost radova na rekonstrukciji bila je 3,5 milijuna bez PDV-a, no potrebno je napraviti novelaciju troškovnika pri čemu će Hrvatske vode osigurati 80 posto sredstava, a Osječko-baranjska županija 20 posto kako bismo crpnu stanicu doveli u funkcionalno stanje. Procijenjena vrijednost izgradnje proširenja sustava Gat je oko 30 milijuna, a mi ćemo paralelno obnavljati crpnu stanicu i graditi cjevovode te se nadamo da to neće dugo trajati. Što se tiče sustava navodnjavanja Petrijevci, tu je u pripremi predinvesticijska studija koja je osnova za pokretanje bilo kakvih zahvata – rekla je pročelnica Wendling.

