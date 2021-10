Netflix objavio: Ovo je naša najgledanija serija svih vremena

Serija Bridgerton više nije najuspješnija Netflixova serija svih vremena. Na tronu ju je zamijenila korejska serija Squid Game, a Netflix je potvrdio da je tu seriju pratilo čak 111 milijuna kućanstava, čime je i službeno oboren rekord gledanosti.

Od početka prikazivanja 17. rujna drama o preživljavanju od devet epizoda zauzela je prvo mjesto na popularnim Netflixovim TV ljestvicama u 94 zemlje, uključujući Sjedinjene Države, Britaniju, Francusku te Hrvatsku, piše Index.

It took more than 10 years for Hwang Dong-hyuk to get Squid Game made.

It only took 17 days and 111M global fans to become our biggest ever series at launch (and the first to surpass 100M when it premiered). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 12, 2021