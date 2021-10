Od danas na snazi vladina uredba o najvišim cijenama goriva

S današnjim danom na snagu je stupila vladina uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj se idućih mjesec dana cijene goriva ne smiju podizati – prenosi vecernji.hr

Ova uredba došla je nakon što su cijene goriva u zadnjih mjesec dana eksplodirale, pa je tako u posljednjem valu poskupljenja spremnik benzina poskupio za 13 kuna, a spremnik dizela za čak 19,5 kuna. U susjednoj Bosni i Hercegovini gorivo je jeftinije za dvije i pol kune po litri, tako da se na jednom rezervoaru može uštedjeti i do 130 kuna.

Na ovu uredbu reagirali su jučer iz Ine, govoreći da bi uskoro moglo doći do nestašice premium goriva koja se deklariraju kao kvalitetnija i bolja za održavanje motora.

– Obavještavamo kupce da će INA prodavati svoja premium Class Plus goriva (Eurodiesel Class Plus, Eurosuper 95 Class Plus, Eurosuper 100 Class Plus) do isteka zaliha. Naime, zbog odredbi propisanih Uredbom koje uzrokuju značajan negativan utjecaj na poslovanje kompanije, posebno u odnosu na premium goriva, INA neće biti u mogućnosti kontinuirano opskrbljivati maloprodajna mjesta premium gorivima – poručili su.

(vecernji.hr)