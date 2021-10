Održan molitveno-komemorativni skup u spomen na 90 godina od nastanka adventističke zajednice u Slatini

U Molitvenom domu Kršćanske adventističke crkve (KAC) u Slatini u subotu, 2. listopada, održan je molitveno-komemorativni skup u spomen na 90 godina od nastanka adventističke zajednice u Slatini.

Skupu su se odazvali vjernici ove zajednice iz Slatine i gosti među kojima su bili i dogradonačelnik Slatine Ilija Nikolić i pročelnik u Gradskoj upravi Krunoslav Šarabok.

U uvodnoj riječi sadašnji starješina zajednice Branko Mojzeš podijelio je ovih uspješnih 90 godina na 3 jednaka razdoblja. Početci i ustrojavanje od 1931. do 1961., zlatno doba gradnje i jačanje zajednice od 1961. do 1991. i treće razdoblje Domovinskog rata do danas koje uključuje humanitarni rad ADRE i organizacije Dječjeg festivala duhovne glazbe. Kroz zajednicu je do danas što krštenjem, što doseljavanjem prošlo 235 članova. U njoj je za ovih 90 godina Božju riječ iz Biblije tumačilo 25 pastora ili propovjednika. Sadašnji propovjednik je brat Nikola Dežić iz Daruvara. Osim njega Božju riječ vjernicima su lomili i predsjednik Jadranske unije konferencija KAC-a Drago Mojzeš, predsjednik Kršćanske adventističke crkve (KAC) u Hrvatskoj i voditelj odjela za misiju i medije Slobodan Bobo Marčeta, te voditelj Odjela za upraviteljsku službu Nebojša Milovanović.

Crkva adventista sedmoga dana ili Kršćanska adventistička crkva, Crkva je reformacijske baštine čija su najistaknutija vjerovanja, koja definiraju i njihov naziv, vjera u Kristov drugi dolazak i svetkovanje biblijskog sedmog dana, odnosno Subote. Adventistička crkva trenutno ima više od 20 milijuna vjernika u svijetu. Kršćanska adventistička crkva u Republici Hrvatskoj poznata je i pod nazivom Hrvatska konferencija koja je dio Jadranske unije konferencija KAC-a za Albaniju, Hrvatsku i Sloveniju. Djeluje kroz 68 mjesnih crkava i ima oko 2.600 vjernika. 1. razdoblje (1931.-1961.) Zajednica u Slatini nastala je na poticaj mladog Milana Pekića u čijem domu je propovjednik Milan Šarćanski iz Sl. Broda poučavao adventističku nauku. Milan, te njegova majka Jelena i sestra Tina prvi su vjernici koji su u adventističku zajednicu kršteni 11.11.1931. godine. Mala crkva se razvijala i napredovala, a 1936. dobila je prvog propovjednika brata Vilima Pleška. Nakon 2. Sv. rata broj članova se povećavao a ključna braća u tom periodu bili Milan Lazić, Mato Tajmer i Petar Bijelić čija je kuća na mjestu današnjeg Doma zdravlja kupljena i preuređena za potrebe bogoslužja. Vremenom je ona postala pretijesna pa se razmišljalo u proširenju, ali se je zbog urbanističkih planova moralo tražiti novi prostor. Sredinom 1950-tih u Slatinu doseljavaju brojni vjernici šire obitelji Mojzeš iz Zagorja. Za starješinu crkve tada je izabran Ivan Mojzeš koji je na toj dužnosti ostao preko 30 godina. 2. razdoblje (1961.-1991.) Vrijeme je procvata zajednice i duhovno i brojem članova. U proljeće 1975. počela je izgradnja molitvenog doma (zgrada u kojoj je i danas) na placu koji je prodao susjed Josip Tanko. U nazočnosti velikog broja vjernika i propovjednika u subotu 06.12.1975. svečano je otvoren sadašnji molitveni dom u ulici Bana Jelačića u kojem su sagrađene i prostorije za djecu i mladež i stan za propovjednika. Slatinska mjesna crkva dala je više propovjednika, a to su: Branko Coklin, Lovro i Mato Jurčić, te Janko i Drago Mojzeš. Doba je to brojnih izleta slatinskih vjernika po zemlji i inozemstvu, izgradnje zajednice i jačanja vjerničkih veza između članova. Još od 60-tih godina, kad je sestra Kristina Kukolja, kao prva dirigentica osnovala veliki pjevački zbor, a poslije nastavila sestra Mirjana Šubert, nisu prestajali slaviti Gospodina razni manji i veći zborovi, sastavi i orkestri. 3. razdoblje (1991.-2021.) Za vrijeme Domovinskog rata i poraća vjernici su pokazali svoje velikodušno kršćansko srce pomažući prognanicima i ostalim stradalnicima rata smještenim na širem slatinskom području. Kroz krovnu udrugu ADRA od 1991. do 1995. pomoglo se je više od 1.300 obitelji i podijeljeno 35 tona hrane, 10 tona odjeće, 450 kom pokrivača i dr. Već drugi dan po oslobođenju Voćina u prosincu 1991. slatinski ogranak ADRE uključio se u zbrinjavanje starih i nemoćnih, te skupljanju odbjegle stoke i pripremi staja za njihov prihvat. Interventna jedinica tesara i krovopokrivača na čelu s Brankom Mojzešom radila je na saniranju oštećenih krovišta i krovova na mnogim kućama. Također je u suradnji s LIONS klubom i ostalim slatinskim udrugama organizirano više humanitarnih koncerata u kojima su se prikupljala financijska sredstva za oboljelu djecu i odrasle.



Međunarodni dječji festival duhovne glazbe SlatinaFest također je duhovno čedo slatinskih adventista. Kroz 20 godina od 2000. do 2019. na ovom festivalu nastupilo je više tisuća djece i mladih iz Hrvatske i ostalih država u okruženju koja su pjesmom i scenskim nastupom slavila Boga. Taj veliki napor uspješno je do korona epidemije odrađivan u suradnji s Hrvatskom konferencijom KAC-A iz Zagreba, gradom Slatinom i Pučkim otvorenim učilištem. Brojni mlađi članovi slatinske adventističke zajednice završili su visoke škole i u potrazi za poslom raselili se po mnogim zemljama Europe i svijeta. Zauzimaju važne pozicije u Kršćanskoj adventističkoj crkvi kao pastori, humanitarni djelatnici i dr. Slatinska zajednica danas s broji 50- tak članova, a na bogoslužje subotom okuplja se njih oko 35. Zbog specifične topline u međuljudskim odnosima i prihvaćanja potrebitih ova zajednica prepoznata je diljem Hrvatske i šire, te joj želimo još mnogo godina okupljanja i slavljenja Boga kroz molitvu i pjesmu do očekivanog dolaska Isusa Krista.

(www.icv.hr, vj)