Odzvonilo lažnim diplomama i certifikatima: Stiže novo hrvatsko rješenje

Jedan od 46 gradova diljem svijeta u kojima se nedavno održao globalni Cardano summit bio je i Zagreb gdje je predstavljen novi hrvatski kripto startup Blockademia.

Njihova istoimena aplikacija koristi Cardano tehnologiju i omogućava decentralizirani sustav za provjeru autentičnosti dokumenata. Kako su pojasnili, Blockademia osigurava trajnu, nepromjenjivu i sigurnu pohranu dokaza o autentičnosti bilo kojeg izdanog dokumenta te omogućava jednostavnu i brzu provjeru autentičnosti dokumenata, diploma, certifikata i drugih isprava, piše Poslovni.hr.

Projekt su pripremali zadnjih godinu dana, a sada je, kaže direktor Marin Kramarić, došlo vrijeme da uključe i javnost.

Blockchain jamac sigurnosti

– Posljednjih godina svjedoci smo sve veće zloupotrebe lažnih diploma na raznim razinama u društvu, kod nas i u svijetu. Zato mislim da Blockademia izlazi u savršenom trenutku i da će interes biti velik. Već imamo izvrsne povratne informacije i interes postoji, jer ova Blockchain komponenta jamči potpunu transparentnost i sigurnost gdje je nemoguće napraviti izmjenu po jednom unesenim podacima. Blockademia sustav rješava izazov transparentnosti i autentičnosti na svim razinama, a primjena je ne samo za autentičnost diploma i certifikata, već i ostalih dokumenata poput atesta, ugovora, video i audio zapisa, source codea…

Sve što dobijemo u binarnom obliku možemo zabilježiti i zapisati u blockchain, a kasnije korisnicima omogućiti brz i jednostavan pristup od bilo gdje u svijetu u bilo kojem trenutku. Odabrali smo Cardano kao prvi blockchain koji je razvijen akademskim pristupom, a danas pozicioniran kao jedan od top tri blockchaina koji nudi najviši nivo decentralizacije, sigurnosti, dovoljnu brzinu i relativno niske troškove transakcija – pojašnjava Kramarić.

Blockademia je nakon Revuta drugi domaći startup koji kreće u prodaju tokena na Cardano blockchain tehnologiji. Njihove klijente čine ustanove, laboratoriji, razne kompanije i tijela državnih i gradskih uprava koje izdaju dokumente koje je potrebno štititi od falsificiranja.

– Krećemo, naravno, prvo lokalno, ali ubrzo planiramo i globalno širenje putem mreže franšiza. Naši planovi do kraja ove godine su uspješno završiti Private & Community Sale, te dodatno zaposliti i pojačati tim koji će u sljedećoj godini završiti projekt, te dodatno ugovoriti franšizni model kako bi kroz sljedećih 18 mjeseci imali franšiznu mrežu u svijetu te korisnike iz svih područja. Imamo četiri modela Blockademia sustava, što znači da se svi mogu pronaći u tome. U prva dva kvartala sljedeće godine planiramo završiti Blockademia aplikaciju te je istestirati s prvim korisnicima. U trećem kvartalu planiramo završiti web i mobilnu aplikaciju za provjeru i, rekli bismo u zadnjem kvartalu sljedeće godine, danas godinu dana, planiramo biti u punoj produkciji sustava ili, kako bismo mi to rekli u blockchainu, na mainnetu – navodi Kramarić.

ACI token je nativni token na Cardano blockchainu i koristit će se kao utility token pomoću kojeg će se odvijati sve radnje unutar Blockademia aplikacije. Početkom listopada počeo je prvi krug (private) prodaje ACI tokena, zatim 15. studenog počinje prvi krug javne prodaje, drugi krug 22. studenog te 29. studenog zadnji krug community prodaje, koji traje do 6. prosinca ove godine.

– Moram napomenuti da se radi prvenstveno o community ponudi, a ACI tokene moguće je dobiti jedino zamjenom ADA (nativna Cardano valuta) za ACI. Nakon završenih svih krugova token salea krećemo s razvojem i integracijom same platforme. Veliki planovi zahtijevaju i velike investicije. Sredstva prikupljamo kako bi mogli kroz godinu dana sve to realizirati, od čega glavnina ide na Development, razvoj franšiza diljem svijeta te podršku i marketing. Imamo jako dobar interes kao i prve potencijalne korisnike za testiranje sustava, te franšizere. Ulagača u dobre projekte uvijek ima – kaže Kramarić čiji tim čini 18 zaposlenik raznih profila; bazu čine IT i blockchain stručnjaci, uz marketing, financije, pravni odjel, ljudske potencijale i ostale odjele.

Nakon token salea, kada krene intenzivniji razvoj i globalna implementacija sustava, očekuju nova zapošljavanja. Kramarić smatra da je blockchain tehnologija u Hrvatskoj dobro prihvaćena jer se kod nas, kaže, nove tehnologije i inače dobro prihvaćaju.

Cilj nam je oblikovati svijet istinom

– Blockchain je zapravo jedna informatička mreža, raširena na tisućama međusobno neovisnih računala širom svijeta, koja je zaštićena jakom enkripcijom i drugim tehnologijama. Jednom zapisan podatak na blockchain trajan je, javno dostupan i nepromjenjiv, jer nijedna osoba ili organizacija nema mogućnost brisati/ mijenjati te podatke.

Pokrenuti startup vezano uz blockchain, pa rekao bih, uz standardne izazove koje morate riješiti, poput formiranja kompetentnog i ozbiljnog tima – a tu smo zaista jaki – i dobar community poput Cardano zajednice, vjerojatno je lakše doći do potrebnih sredstava nego klasičnim putem. Do kraja iduće godine očekujemo Blockademiju potpuno operativnu na mainnetu. A dalje nema granica, idemo u cijeli svijet. Cilj nam je oblikovati svijet istinom – zaključuje Marin Kramarić, za Poslovni.hr.

(poslovni.hr)