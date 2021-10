OPERACIJA ‘IRONHILL’ Airsoft klub “Jaguar” organizirao ‘vojnu simulaciju’ prepunu adrenalina, sudjelovalo više od sedamdeset igrača iz devet klubova

Na terenima Airsoft kluba “Jaguar” Virovitica, koji se nalaze nedaleko hotela Mozart u Špišić Bukovici, proteklog je vikenda, točnije u nedjelju, 3. listopada, organiziran veliki airsoft događaj koji je privukao sedamdesetak ‘natjecatelja’ iz devet klubova s područja Republike Hrvatske, pa su tako sudjelovali: ASK “VUK”, S.A.T. Voćin, ASK “Scorpions”, Airsoft klub “Niprije”, ASK “VIDRE”, AT “Spartan”, AU “Komarci” Daruvar, Airsoft klub C.A.T. Bjelovar, Zagrebačka Airsoft zajednica i domaći ASK “Jaguar”.

O Airsoft klubu “Jaguar” pisali smo odmah nakon njegovog osnutka, prije točno godinu dana (OVDJE). U tom periodu redovito su održavali treninge (uglavnom u danima vikenda), marljivo prikupljali opremu i ‘rapidno’ napredovali. Podsjetimo još jednom da su “Jaguar” osnovala tri entuzijasta, Marko Celić, Vanja Lach i Josip Mihelčić. Boravak u prirodi, fizička aktivnost te prije svega druženje jednih s drugima nekako su pali u zaborav osobito kod mladih, stoga je ovaj trojac svoju ljubav prema svemu navedenome odlučio prenijeti i na druge koji svoje slobodno vrijeme žele provesti kvalitetno i korisno. U tome su očito i uspjeli, jer klub danas broji 31 airsoft igrača, a članstvo se iz mjeseca u mjesec samo povećava. “Ironhill”, kako su nazvali prvi veliki događaj u vlastitoj organizaciji, završio je i više nego uspješno.

Cjelodnevno adrenalinsko druženje započelo je okupljanjem sudionika ispred službenih prostorija ASK “Jaguar”. Nakon kratkog ‘brifinga’ i raspoređivanja strana, sve nazočne, sa scenarijem i detaljima vezanim uz stazu i samo natjecanje, upoznao je predsjednik “Jaguara” Marko Celić, koji je tom prigodom izrazio zadovoljstvo velikim brojem okupljenih igrača. Igra je uskoro mogla početi, a kako i sam kaže, naglasak nije bio na konačnom ishodu, već na dobroj zabavi i druženju, koje se ispred klupskih prostorija nastavilo i nakon uspješne vojne simulacije, a sve je upriličeno zanimljivom prezentacijom airsoft oružja i opreme.

Ako ćemo u detalje, airsoft je vojni simulacijski sport koji svoje korijene vuče iz Japana gdje se razvio kao zabavna timska igra. Svoj procvat doživio je u SAD-u gdje je, uz paintball, postao vrlo popularna timska igra zbog svoje realističnosti, sigurnosti i pristupačnosti.

Iako ga mnogi poistovjećuju s paintballom, valja razlikovati ova dva sporta, a prvenstveno po tome što je oružje za airsoft realnije te je domet veći nego kod paintball oružja. Replike vatrenog oružja izbacuju kuglice od tvrde plastike promjera 6 do 8 milimetara, a igrači moraju imati zaštitnu opremu koja dodatno daje dojam realnosti. Igra se odvija tako da je namjera jedne ekipe usmjerena ka eliminiranju druge, a naravno za sve to postoji određeni scenarij.

OPERACIJA “IRONHILL” U SKLADU S PANDEMIJOM KORONAVIRUSA

Evo kako su organizatori zamislili vojnu operaciju…

Uslijed ekonomske krize i trenutne pandemije, vodeća svjetska sila, dodatno oslabljena višegodišnjim ratovima, doživljava krah i kolaps unutar vlastite države. Proizvodnja hrane znatno usporava, a industrija se potpuno zaustavlja. Stotine tisuća ljudi ostaju bez posla, neredi izbijaju diljem države, a predsjednik odlučuje povući vojsku i rasporediti ih po svim većim gradovima te se uvodi policijski sat.

Nezadovoljstvo raste i unutar Vlade te dio državnih dužnosnika, misleći kako predsjednik ograničavanjem ljudske slobode krši Ustav, uspostavlja vlastitu organizaciju ‘Savez’ za koju misle kako će državu i ljude izvući iz gladi i bijede te se suprotstavlja predsjedniku.

Dio vojne sile podupire novonastalu organizaciju te se odvaja od državne vojske. Dok i predsjednik i vođe ‘Saveza’ žele državu podignuti na noge, tenzije između dvije vojne strane rastu. ‘Savez’ organizira tajnu misiju unutar državnog teritorija, no predsjednik je toga svjestan i odlučuje postaviti zasjedu koja dovodi do početka građanskog rata.

SCENARIJ SE SASTOJAO OD DVIJE STRANE

‘Savez’ protiv regularnih snaga…

Misija ‘Saveza’ je bila sastaviti ‘timer’ te ga dopremiti u bazu. Dijelovi ‘timera’ su raspoređeni na tri lokacije na mapi. ‘Savez’ ima informaciju samo o lokaciji za prvi dio ‘timera’ te će na prvoj lokaciji saznati lokaciju drugog dijela ‘timera’.

Nakon osvajanja drugog dijela, saznat će lokaciju trećeg i finalnog dijela ‘timera’. Nakon sakupljanja sva tri dijela, ‘Savez’ nosi dijelove u bazu na lokaciji D14, sastavlja ‘timer’ i pokreće odbrojavanje (90 minuta) te brani bazu do isteka vremena na. Nakon isteka vremena, ‘Savez’ odnosi timer do lansirne rampe te lansiraju raketu.

Misija regularnih snaga je obraniti sve tri lokacije s dijelovima ‘timera’ i pokušati spriječiti ‘Savez’ u osvajanju istih. Regularne snage kreću 10 minuta ranije i postavljaju zasjedu kod prvog objektiva. Regularne snage znaju lokacije i raspored napada snaga ‘Saveza’ te, ukoliko ne uspiju spriječiti ‘Savez’ u osvajanju dijelova ‘timera’, moraju osvojiti bazu na lokaciji D14 unutar 90 minuta od sastavljanja istog.

Ukoliko regularne snage ne uspiju osvojiti bazu u navedenom vremenu, povlače se do lansirne rampe na lokaciji L16 te ju brane 60 minuta. Nakon isteka 60 minuta trening završava. Ukoliko ‘Savez’ ne uspije osvojiti objektive, obraniti bazu ili lansirati raketu, ‘Savez’ gubi. Ukoliko regularne snage ne uspiju obraniti lansirnu rampu, regularne snage gube.

POSTANITE I VI JEDAN OD ‘JAGUARA’

Ako vam se sve ovo učinilo zanimljivim, možda je pravi trenutak da se i sami okušate u ovom adrenalinskom sportu, a ujedno i steknete nova prijateljstva.

-Nedjeljno druženje bilo je zaista interesantno i zanimljivo svim sudionicima. Svi su se lijepo proveli i to je ono najbitnije u cijeloj priči – rekao je predsjednik Celić i pozvao sve zainteresirane nek im se slobodno jave, a zatim i okušaju te upoznaju sve čari airsofta, a javiti se možete u inbox službene facebook stranice ili na broj mobitela 098/ 970 8551.

(www.icv.hr, foto: T. Szabo, ASK Jaguar)