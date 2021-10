Pobjeda i poraz mladih Orahovčanki na startu 1. HRL za uzrast do 16 godina

Ženski rukometni klub Orahovica bio je domaćin 1. kola 1. HRL za djevojke do 16 godina starosti, u sklopu kojeg su se ‘turnirski’ natjecale tri ekipe: ŽRK Osijek, ŽRK Požega i domaćin, ŽRK Orahovica.

Osječanke su pokazale ‘dimenziju više’ i odnijele uvjerljivo sve pobjede. Domaće rukometašice vođene odličnom trenericom Andrijanom Rukavina upisale su po jedan poraz i pobjedu. Evo i svih rezultata:

ŽRK Osijek – ŽRK Požega 40:5

ŽRK Orahovica – ŽRK Osijek 4:47

ŽRK Požega – ŽRK Orahovica 9:29

– Na početku lige upisan je jedan katastrofalan poraz i jedna slatka pobjeda. Ekipa Osijeka je daleko ponajbolja ekipa lige što su rukometašice pokazale u oba susreta prvog kola gdje su dominirale po cijelom terenu i s ogromnim rezultatom pobijedile i nas i ekipu Požege. Jednostavno su moćne, jake i uigrane i mi taj njihov tempo nismo mogle pratiti. Prvih petnaest minuta smo uspjele pratiti njihov ritam, ali ostatak utakmice smo pale i psihički i fizički o čemu dovoljno govori statistika da od pet sedmeraca nismo zabili niti jedan. Utakmicu s Požegom smo odradile korektno, cure su se opustile i počele igrati i u fazi napada i u fazi obrane, a pozitivna stvar je što se većina njih upisala u strijelce. U obje odigrane utakmice najviše pogodaka za našu ekipu postigla je Mia Straka, njih sedam, Nina Tikvan dodala je šest, Sara Stojić pet, Nicole Zdjelarević četiri, Lea Kolar i Arta Čočaj po tri te Tena Boljkovac dva – rekla je trenerica orahovačkih rukometašica Andrijana Rukavina.

Novost u ovogodišnjem natjecanju je ta da se na kraju svake utakmice nagrađuju najbolje igračice iz domaće i gostujuće ekipe, pa su tako najbolje u utakmici ŽRK Osijek – ŽRK Požega bile Tea Strusa – lijevo krilo (Osijek) te Rafaela Ament – vratarka (Požega). U ogledu ŽRK Orahovica – ŽRK Osijek najbolje su bile vratarke Helena Zeman (Orahovica), odnosno Ana Jonek (Osijek) dok je u meču ŽRK Orahovica – ŽRK Požega kod domaćih najbolja bila srednja vanjska igračica Mia Straka, a kod Požežanki lijevo krilo Klara Vala.

-Nadolazećeg vikenda je na rasporedu 1. HRL za uzrast do 14 godina, a domaćin je Slatina. Igra se jedna utakmica i to od 17:00 sati. U 1. HRL prijavili smo ukupno tri ekipe, osim navedenih tu je još i ekipa do 12 godina. Iznimno je važno da svi uzrasti igraju, a svaki dobar rezultat je veliki motiv za dalje – zaključila je Rukavina.

(www.icv.hr, vg)